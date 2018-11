Solari, sobre la suplencia de Isco: “Son decisiones puntuales para momentos puntuales”

Con el primer puesto de grupo de la Champions ya de forma segura y tras ganar en Roma por 0-2, Santiago Solari compareció ante los medios de comunicación tras este triunfo en el Olímpico, una victoria que da aire al Real Madrid tras el mal resultado de Eibar.

Primero los goles y después el juego

“Primero la seriedad, hemos trabajado mucho el partido. A veces hay que ganar así, casi siempre es así”.

Primero costó entrar en el partido

“Los partidos duran 90 minutos y es por algo. Hay veces que hay que madurarlos, tener esa paciencia. Hemos hecho un trabajo muy serio y quiero destacar el sentido de la responsabilidad”.

El estado del césped

“Creo que se jugó un partido de rugby aquí hace unos días, también la Lazio, estaba feo, pero fue entretenido”.

Marcos Llorente

“Son decisiones, estamos aquí para eso. A veces acertamos y otras nos equivocamos. Siempre es más fácil verlo después del partido, con el resultado ya dado. Estoy muy contento por el partido que hizo Llorente, un chico muy disciplinado que trabaja muy bien. ha hecho un partido espectacular. Muy contentos por el”.

Lucas Vázquez

“Lucas no es una sorpresa, es un trabajador de la banda, lo da todo en cada partido. Podrá estar más acertado o menos, pero hace un gran trabajo. Estoy contento con él”.

Isco no entró en la convocatoria

“Decisiones puntuales para momentos puntuales. Estamos para tomar decisiones y ya está. Luego tenemos otro partido”.

¿A qué se debe esa decisión de Isco?

“Las decisiones casi siempre son deportivas, salvo que pasen casos excepcionales que pocas veces pasan”.

¿Para usted es suplente Isco?

“La titularidad o suplencia es un problema ficticio, no existe. Estamos para darlo todo para ver si nos eligen. Esa es la manera que tengo yo de verlo”.

¿Algún gesto de Isco que no le haya gustado? (foto de Halloween)

“No tengo Instagram ni Twitter ni Facebook. No las utilizo. Las decisiones son puntuales para momentos puntuales”.

Isco: ¿a qué se debe?

“Voy a repetir lo que dije. Decisiones son puntuales para momentos puntuales. Y además la titularidad y suplencia es un problema ficticio, veo el ejercicio de mi profesión, también cuando jugaba lo veía así. No le doy ni más ni menos importancia. Es nuestro trabajo, elegir quienes empiezan y quienes no”.

¿Cerrada la herida de Eibar?

“Era importante levantarse rápido y demostraron los jugadores un gran sentido de la responsabilidad, como equipo y cada uno de ellos”.

Diferencia entre primera y segunda parte

“Los partidos duran 90 minutos. Lo hemos sabido madurar, lo trabajamos en la primera. Es cierto que ellos tuvieron una ocasión clara al final de la primera parte, pero hicimos lo que teníamos que hacer para después hacer luego lo que teníamos que hacer en la segunda. Fuimos más precisos en la segunda mitad”.

¿Favoritos para ganar la Champions?

“Así ha sido siempre, por nuestra historia. No depende de como hemos jugado hoy u otros días, depende de los 115 años de historia de este club. El Real Madrid es favorito siempre hasta que no haya otro club que gane más”.

Ha ganado jugadores: Llorente, Bale, Lucas…

“Quuiero repetir lo del sentido de la responsabilidad, porque es algo muy importante. Todos. El compromiso de Bale es evidente por todo el trabajo que hace, también en Eibar. Marcos me alegra muchísimo, es un futbolista que se entrena siempre al 100%, es un ejemplo. Me pone contento que Casemiro tiene un remplazo específico a la altura de lo que pide esta camiseta. Lucas no es una novedad, es un trabajador de la banda, es incansable. Ataca y defiende los 90 minutos, también es un reflejo de como se entrena. Karim es un jugador increíblemente generoso, no solo en sus esfuerzos sino como ayuda a sus compañeros con su juego”.