“Sergio Ramos va a querellarse contra los medios que han dicho o insinuado que se dopa”

Sergio Ramos ha llegado al límite de su paciencia con los medios de comunicación. El capitán del Real Madrid y la selección española ha tomado la decisión de querellarse contra todos los medios de comunicación que han insinuado o asegurado que en algún momento de su carrera deportiva se ha dopado, algo del todo incierto tal y como han confirmado los organismos de peso correspondientes.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, desveló las intenciones de Sergio Ramos y su entorno en El Chiringuito de Jugones. “Yo aquí dije que había una campaña y se ha hecho cierto. No sabía esto, pero sí que había algo muy gordo. Ramos está indignado, su cabreo es histórico, y tiene previsto querellarse contra todos los que han dicho que se dopa y contra todos los que lo han insinuado. Hay prensa de Barcelona que lo asegura que se dopa, aunque esto no es la realidad”.

“Recuerdo que el sí dio positivo de verdad fue Guardiola y ahí no avisó nadie. Ya está bien de mentir y esta campaña putrefacta contra el capitán del Real Madrid. Es repugnante. Tiene 32 años y no ha dado positivo en su vida. En Málaga pide ducharse porque sale el avión, no hay sanción y se monta la mundial”, añadió Inda.

El pasado viernes saltó la noticia de que Sergio Ramos había dado positivo por dexametasona en dos ocasiones, algo que el propio jugador trató de explicar en un comunicado emitido a través de sus redes sociales. Ramos también habló públicamente, defendiendo su inocencia. “Es un tema muy difícil y complicado. Yo voy a salir con mi equipo legal. El club y la UEFA ya han hablado. Llevo más de 300 controles y nunca he incumplido jamás una norma antidopaje”, afirmó.

A pesar de las convincentes explicaciones de Ramos y su equipo, algunos medios de comunicación no rectificaron su información e incluso han insistido con la teoría de que el ‘4’ del Real Madrid se ha dopado durante su carrera. Por tanto, Sergio, de acuerdo con su entorno, ha tomado la decisión de querellarse contra todo aquel que haya puesto en duda su limpieza y deportividad.