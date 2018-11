Roma – Real Madrid: La prueba Olímpica de Solari

El Real Madrid llega a Roma en un mal momento, en la que será la primera prueba de juego de Solari. Isco apunta a titular en el conjunto blanco, mientras que los giallorossi recuperan a Manolas.

Prueba de altura la que espera al Real Madrid en Roma. Vuelve de nuevo la Champions League (21:00 horas) para el conjunto madridista, una competición en la que han sabido en los últimos años lamerse las heridas y reponerse de los descalabros en Liga. Será el primer examen serio para Solari, que debe evitar que la confianza en su figura se desmorone con un nuevo pinchazo. Una prueba olímpica para el entrenador argentino, cuya victoria más destacable es al Celta de Vigo por 2-4. Ahora, en el estadio romanista, los blancos deberán dar el do de pecho para sacar definitivamente su billete a los octavos de final y dejar casi sentenciado el primer puesto del grupo.

El conjunto madridista está obligado a ganar si no quiere llegar a la última jornada jugándose la clasificación para la siguiente ronda. Más aún tras la derrota estrepitosa en Éibar. El baño que dieron los de Mendilibar al campeón de Europa dejó bastante tocada a una plantilla que, para evitar que las dudas vuelvan a la primera plana, debe sacar los tres puntos.

El estadio capitalino es un escenario que históricamente se le ha dado bien al conjunto blanco. El Olímpico de Roma acostumbra a ver victorias madridistas en cada visita de los vigentes triples campeones continentales, excepto en una. Cuatro victorias, tres de ellas por más de un gol y sin encajar, y una derrota -en octavos de la 2008-09, cuando los blancos no eran capaces de superar la segunda fase de la máxima competición- figuran en el libro de visitas a la capital italiana.

La enfermería del Real Madrid va recuperando efectivos a medida que avanzan los días. Para Roma, Solari se deja a Keylor, Odriozola, Nacho, Reguilón y Casemiro. Por otra parte, recupera a Mariano y se lleva al canterano Javi Sánchez y Marcos Llorente, descarte habitual del argentino en este tiempo.

Se espera que, pese a la derrota y falta de recursos frente al Eibar, el argentino disponga de un once semejante a lo visto sobre el césped de Ipurúa, en el que repitan la mayoría de los señalados. Bajo los palos -y más en ausencia del costarricense- seguirá Courtois, portero titular de Solari en Liga y Champions. En defensa, una vez recuperado, Carvajal volverá al once, junto a Varane, Ramos y Marcelo. El mediocampo será para Kroos, Modric e Isco se plantean de inicio. Arriba, Benzema podría formar por detrás de Bale y Asensio, que completarían el once.

Por su parte, el cuadro de Di Francesco no es que llegue en un momento muy idílico. Los giallorossi están en un momento semejante al madridista. Se encuentran séptimos en la Serie A, después de ganar sólo un partido de los últimos cinco. En este caso, la Champions también se ha convertido en la mejor medicina, habiendo ganado los últimos tres encuentros en la máxima competición.

Para el duelo, el técnico romanista también llega con las bajas de Perotti, Pastore y De Rossi. Sin embargo, recupera a Manolas, pieza clave en la defensa y en el juego a balón parado de los capitalinos. El once de la Roma estaría formado, en principio, por: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; N’Zonzi, Cristante; Under, Schick, El Shaarawy; y Dzeko.