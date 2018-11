El Real Madrid busca en Roma el primer puesto del grupo una vez que ya tiene certificado el pase a octavos de la Champions Solari revoluciona su once sacando a Marcos Llorente de titular y dejando a Isco fuera de la convocatoria

Min 26. ¡Disparo arriba de Kluivert! Se equivocó Ramos en la salida del balón y después Kroos se puso a regatear en la frontal del área.

Min 24. ¡Peligro de la Roma! Remate fallido de Schick que atrapa sin problemas Courtois.

Min 23. Cambio en la Roma. Entra Justin Kluivert en lugar del lesionado El Shaarawy.

Min 22. Se duele El Shaarawy, que va a tener que ser cambiado. Se va por la banad del Olímpico. Ha tenido dos acciones consecutivas con molestias.

Min 21. Tarjeta amarilla para Luka Modric por una falta sobre El Shaarawy.

Min 20. ¡Disparo de Modric que para Olsen! La jugada más clara de lo que va de partido. Centro de Bale, gran control de Lucas y el gallego se la dejó a Luka Modric, que disparó algo flojo desde la frontal. Paró Olsen.

Min 17. ¡La ha tenido la Roma! Centro con fuerza de Under y llegó Carvajal a tiempo para evitar el remate de El Shaarawy, que venía por detrás.

Min 14. Dominio total del Real Madrid, pero más parado en estos minutos el juego. Respeto entre ambos equipos.

Min 11. Taconazo de Lucas a Benzema al que no llega el francés. Inició la jugada Karim, que baja mucho para intentar iniciar la jugada.

Min 8. Explota el Olímpico porque el árbitro no pita una mano clara de Lucas a menos de un metro del área. Era fuera, pero era mano.

Min 7. ¡Saca Varane de cabeza un balón peligroso! Fue centro de Florenzi que el central francés desbarató.

Min 5. ¡Centro de Toni Kroos al que no llega Benzema! Corrió el balón por el área de la Roma sin encontrar rematador.

Min 3. Primer ataque del Real Madrid que acaba en córner. Buena jugada colectiva del equipo de Solari.

¡COMIENZA EL PARTIDO! Rueda el balón en el Olímpico. Roma 0-0 Real Madrid.

21:00. ¡Sonó el himno de la Champions en Roma! Todo listo para el arranque del encuentro, que ya va con retraso.

20:59. ¡Salen los jugadores al terreno de juego! Hasta arriba está el Olímpico de Roma, que se va a llenar para este gran partido de Champions League.

20:58. Entonó el Olímpico el cántico ‘Roma, Roma, Roma’, himno del conjunto italiano, uno de los mejjores momentos en un campo de fútbol.

20:57. Preocupa mucho el estado del césped del Olímpico de Roma. Ya ayer martes en el entrenamiento estaba mal y no ha cambiado nada.

20:55. Situación de este grupo G de la Champions League. Real Madrid y Roma tienen nueve puntos, mientras que CSKA de Moscú y Viktoria Plzen tienen cuatro. Ni rusos ni checos pueden alcanzar ya a españoles e italianos.

20:50. El Real Madrid YA está clasificado para octavos de la Champions. Sin jugar aún ante la Roma, el equipo blanco pasa de ronda gracias a la victoria del Viktoria Plzen al CSKA de Moscú (1-2). La Roma también está clasificada, por lo que este partido en el Olímpico dirimirá el primer puesto de grupo.

20:45. ¡15 minutos para que arranque el partido! Solari dirige al Real Madrid por segunda vez en la Champions y lo hace tras el golpe sufrido el sábado en Eibar. Obligado a ganar, ha revolucionado el once metiendo a Marcos Llorente y dejando fuera de la convocatoria a Isco. Además, por primera vez con el técnico argentino, Carvajal y Marcelo coinciden de inicio.

20:35. En el partido de ida, el Real Madrid goleó a la Roma en el Bernabéu (3-0) en el que hasta ahora es el mejor encuentro de los blancos en toda la temporada. Aún estaba Julen Lopetegui y por aquél entonces nadie podía imaginar todas las cosas que han cambiado, para mal, en el Real Madrid. Ese día el equipo español bordó el fútbol.

20:25. El partido de esta noche en Roma es vital para el Real Madrid. Se juega el primer puesto del grupo (actualmente ambos equipos están empatados a nueve puntos) pero además necesita la victoria para espantar fantasmas tras la dolorosa derrota del sábado en Eibar.

20:16. Les recordamos la noticia del partido antes de que comience: Isco no ha entrado en la convocatoria. El malagueño, que en los cinco partidos con Solari no había sido jamás titular, al sexto no está ni convocado.

20:10. Banquillo del Real Madrid en el Olímpico de Roma: Kiko Casilla, Javi Sánchez, Fede Valverde, Marco Asensio, Dani Ceballos, Vinicius y Mariano.

20:00. ALINEACIÓN de la Roma: Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Nzonzi, Cristante, Ünder, Zaniolo, El Shaarawy y Schick.

19:55. BOMBAZO de Solari en su alineación ante la Roma. ¡Juega Marcos Llorente! El canterano blanco, descartado hasta ahora, prácticamente sin jugar ningún minuto, pasa a ser titular en uno de los partidos más importantes de la temporada.

19:47. ALINEACIÓN del Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Marcos Llorente, Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Bale y Benzema.

19:35. Arrancamos con noticia: OK DIARIO les adelanta que Isco NO entra en la convocatoria de Santiago Solari para este partido. El malagueño no estará ni en el banquillo del Olímpico de Roma. Más información: Solari da un paso más con Isco y le deja fuera de la convocatoria.

19:30. ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de Champions League entre Roma y Real Madrid, duelo correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa de Europa.

El Real Madrid pondrá a prueba su capacidad de recuperación futbolística y anímica tras el duro revés liguero del pasado sábado en Ipurúa en un partido de nivel europeo como el que le medirá en el Olímpico a una Roma italiana también alicaída con el billete a octavos y el primer puesto del Grupo G de la Champions en juego.

La vuelta del parón y la oficialidad de Santiago Solari como técnico madridista hasta 2021 no trajeron buenas noticias, y después del pequeño resurgir de cuatro victorias consecutivas, el Eibar goleó y minimizó al actual campeón de Europa, que espera encontrar refugio en su torneo predilecto, aunque la salida a la Ciudad Eterna no es nada sencilla.

En juego está el futuro en la Champions, con el primer puesto y el billete a octavos pudiendo quedar finiquitado ante una Roma que querrá revancha del duelo del Bernabéu, posiblemente el mejor de la temporada por parte de los madridistas. De todos modos, existe la posibilidad también de que ambos salten al césped ya clasificados si el CSKA, que juega a las 18.55, no gana al Viktoria Plzen en casa, y que el único premio sea la primera plaza.

El Real Madrid lo pasó mal en Eibar, sobre todo tras encajar el primer gol, y sufrió ante la intensidad que le metió su rival. Sabedor de que no atraviesa su mejor momento y que en defensa sigue sin dar con la tecla, los giallorossi, que tampoco están en una situación óptima en la Serie A, tratarán de ponerle en similares problemas para sumar un triunfo que no les garantiza la primera plaza, salvo goleada.

Enfrente una Roma que en la Serie A tampoco está ofreciendo su mejor fútbol y regularidad, por lo que necesita otra gran noche europea como aquella que firmó ante el Barcelona el año pasado para calmar los ánimos de sus tifosi, enfadados por estar ya a 18 puntos de la Juventus después de perder también el pasado sábado en su visita al Genoa (1-0), aunque reservó a su goleador Edin Dzeko y a otros que se presuponen titulares este martes como Alessandro Florenzi o Cengiz Under.