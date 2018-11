Dzeko, seria duda para medirse al Real Madrid

La Roma sufrió un contratiempo importante en el entrenamiento previo al duelo de la jornada 5 de la Champions League que le medirá al Real Madrid. La estrella del conjunto capitalino, Edin Dzeko, tuvo que retirarse de la sesión con molestias y es seria duda para el encuentro de este martes en el que Madrid y Roma se medirán con la primera plaza del Grupo G de la máxima competición continental.

Dzeko es el máximo goleador de la Roma en lo que va de Champions League, con cinco tantos en los cuatro partidos disputados. El bosnio acumula la mitad de los goles del vigente semifinalista del torneo, que acumula un total de diez en esta fase de grupos. La Roma no se ha pronunciado sobre el estado físico del bosnio, que a pesar de no completar el entrenamiento no está descartado para el partido del martes.

Real Madrid y Roma se entrenaron en el Estadio Olímpico de Roma, en un césped que no está en las condiciones idóneas para la práctica del fútbol. El riesgo de lesión en estos casos aumenta para ambos equipos y podría haber sido uno de las causas de que las molestias de Dzeko se hayan incrementado en el entrenamiento previo al partido.