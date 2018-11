Carvajal: “Hay que echarle cojones, pero también mantener la cabeza fría”

Dani Carvajal compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro de Champions League que mide a la Roma con el Real Madrid en el Olímpico de Roma. El lateral habló, entre otras cosas, de su reaparición, el mal estado del equipo y las posibles soluciones para el encuentro frente a los italianos.

Reaparición

“Desafortunadamente tuve que entrar por la lesión de un compañero, pero para salir sin calentar me encontré bastante bien, las sensaciones del equipo no fueron las mejores pero personalmente contento de volver al terreno de juego que es donde mejor estoy”.

Luchar por el liderato

“Mañana nos espera un partido difícil, otra batalla más, ser primeros de grupo y toca demostrarlo mañana. Está claro que hay que echarle cojones pero también hay que tener la cabeza fría. La combinación de todo es lo que te lleva al éxito”.

Actitud

“A día de hoy el fútbol está muy igualado y si no das tu máximo cualquier equipo te puede igualar. Es momento de decir poco y hacer mucho, es momento de ver qué queremos ganar y no quedarnos en palabras. Estamos en noviembre, momento cumbre para recuperarnos y saltar a la acción”.

Estado del césped

“No he visto como está el campo, veremos el estado del césped en el entrenamiento. Esto podría provocar lesiones no sólo para el Madrid sino para ambos equipos. Esperemos que mañana esté en las mejores condiciones posibles para poder jugar”.

Motivos del bajo rendimiento

“Te mentiría si supiese qué es lo que nos pasa. Nosotros salimos a ganar todos los partidos pero las cosas a veces no salen. En este nivel de exigencia no es fácil jugar cuando todos los equipos marcan su fecha en el calendario para jugar con nosotros. Estamos en noviembre y tenemos mucho que decir todavía”.

Peligros de la Roma

“Mañana nos espera un partido con mucha exigencia, ya vimos a la Roma el año pasado como compitió y llegó a semifinales, el rival combina bien saca muchos centros. Tenemos que estar muy concentrados pero sin ningún temor. Al final tenemos que venir aquí a ganar”.

Declaraciones sobre Lopetegui

“Sí que esas declaraciones no son defender a unos o a otros sino una opinión personal. El éxito muchas veces no va ligado a ser mejor o peor. Julen no está con nosotros por los resultados, que son los que mandan. Con Solari estamos muy a gusto, creemos que va a hacer cosas importantes y estamos muy a gusto con él”.

Actitud de la Roma

“Imagino que saldrán a por nosotros, a presionarnos arriba. Están ante su gente y querrán ahogar la salida de balón, pero buscaremos soluciones para eso. Tenemos nuestras armas claras, las estamos trabajando con Solari y esperamos que surtan efecto”.