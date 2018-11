Las seis caras del ridículo del Madrid en Eibar

Bale, Asensio, Odriozola, Modric, Isco y Solari son los principales señalados del Real Madrid en Eibar.

El Real Madrid cayó estrepitosamente en Eibar por 3-0 en el peor partido de los blancos hasta la fecha esta temporada. El conjunto madridista no generó apenas en ataque y bajó los brazos mediada la segunda parte, cuando los armeros marcaron el segundo. De la derrota, poco positivo se puede sacar, pero sí que son muchos los que quedan señalados. Estas son las caras del ridículo de los hombres dirigidos por Solari, que también entra en la terna.

Odriozola

Su nivel estuvo muy por debajo de lo mostrado durante estos últimos partidos. Al lateral le tocó bailar ‘con la más fea’, que en este caso era Cucurella. El catalán fue el hombre del partido, mientras que el donostiarra el peor. Se vio superado en defensa y no se le vio en ataque durante el tiempo que duró su presencia en el encuentro.

Los dos goles vinieron por su costado y, además, el segundo vino propiciado de un error suyo. En un cambio de banda en la salida de balón madridista, el ex de la Real se durmió y cuando quiso controlar ya tenía encima a Cucurella, que le dejó en bandeja el gol a Enrich. En la disputa por el balón, además, cayó lesionado.

Modric

El croata fue directamente señalado por Solari. No está a su mejor nivel y, aunque en el partido de Croacia ante España dio muestras de su calidad, ante el Eibar estuvo muy lejos de ser el timón del Real Madrid. El argentino le quitó tras el tercero de los armeros, dando entrada a Isco, cuando aún quedaban 30 minutos por delante, margen para tratar de reaccionar.

Asensio

De nuevo, no estuvo para tirar del carro. El balear dio muestras de resurgir y fue en los primeros 15 minutos, en los que el conjunto blanco plantó batalla. Desde ahí, no volvió a ofrecer apenas nada. Ausente como en los últimos partidos del conjunto madridista, Asensio vuelve a quedar señalado y el madridismo sigue a la espera de su explosión… Fue sustituido por Vinicius en el 74′.

Bale

El galés no termina de dar ese salto que le haga líder del equipo tras la marcha de Cristiano. Frente al Eibar parecía, al igual que Asensio, que cambiaría la tónica, sobre todo cuando le anularon un auténtico golazo por fuera de juego. El partido para el Real Madrid se complicó y Bale no salió al rescate. Apenas se mostró en ataque y, cuando pudo disponer de un uno contra uno con Riesgo, controló mal y le robaron la cartera.

Isco

Es cierto que entró con el 3-0 en el marcador, pero se esperaba que la reacción del Real Madrid pasara por sus botas. Dispuso de media hora en la que los blancos deberían haber dado muestras de tratar de revertir la situación, pero Isco no apareció. Relegado de nuevo por Solari al banquillo, salió como revulsivo y no lo fue, por lo que su rendimiento vuelve a quedar en entredicho.

Solari

Es la primera derrota desde que se sienta en el banquillo del primer equipo y no podía haber peor forma de sufrirla. El equipo se vio asfixiado ante la presión del Eibar y no logró remediarlo. Se optó por el pelotazo al no poder sacar jugada la pelota, lo que le hizo perder el control del encuentro. Sus chicos no estuvieron cómodos en ningún momento y Solari no supo cambiarlo. Se le escapó el partido desde los primeros minutos y -ya con 3-0- sus cambios no surgieron efecto.