El club señala a la plantilla

Mosqueo y “decepción enorme” en la cúpula del Real Madrid con los jugadores "No están dando el nivel", dicen en Concha Espina

La sonrojante derrota del Real Madrid ante el Eibar todavía colea. El equipo había mostrado otra cara desde que Solari se hizo cargo del banquillo. De hecho, el argentino fue ratificado y renovado por el club, que está satisfecho con su trabajo. Sin embargo, el conjunto blanco volvió a las andadas este sábado en Ipurua, haciendo un partido paupérrimo. Nuevo ridículo y nueva oportunidad de recortar puntos con respecto al Barcelona que se fue al garete.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, en la cúpula del Real Madrid el mosqueo con la plantilla es importante. En Concha Espina existe una “decepción enorme” con los jugadores porque consideran que “no están dando el nivel”, ni en lo colectivo ni en lo individual, y eso es precisamente lo que más enfada en los despachos del Santiago Bernabéu. Señalan tanto a varios pesos pesados, especialmente a Bale y Modric, como a los jóvenes que no son capaces de dar un paso adelante, como Marco Asensio o Dani Ceballos.

Nadie tira del carro, ni los veteranos ni los jóvenes. Bale debería ser un jugador decisivo y no lo es, Modric está lejos de su mejor nivel y no da síntomas de estar demasiado preocupado, Isco ni juega porque no está en forma, Asensio está desaparecido en combate y debe hablar más sobre el césped que fuera… La plantilla no está dando el nivel que debería y eso mosquea a la cúpula merengue, que ve como el equipo no se engancha a los de arriba en Liga y que sigue dejando muchas dudas.

“Si no es por Courtois nos meten seis”, dicen en la cúpula del Real Madrid sobre la dolorosa derrota del equipo este sábado ante el Eibar. Y es que el belga fue el único que estuvo a buen nivel en Ipurua. El resto de jugadores no están dando la talla y el club los señala a ellos como principales culpables de la situación, porque ya sin Lopetegui este sábado el Real Madrid volvió a ofrecer una imagen muy pobre.