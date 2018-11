Solari: “El Eibar le metió dos cojones y no pudimos estar a la altura”

Santiago Solari compareció en rueda de prensa tras su primera y humillante derrota como técnico del Real Madrid, ante el Eibar por 3-0. El argentino se sentaba en el banquillo por primera vez tras su confirmación como entrenador del conjunto blanco hasta 2021 y las cosas no pudieron salir peor. Del partido, Solari destacó el derroche del Eibar para llevarse los tres puntos y dejó claro que no va a señalar a nadie, que no cree que haya sido un problema de actitud y, sin entrar en profundidad en detalles, dejó entrever que trabajará de puertas para adentro para tratar de solucionar los problemas que arrastra el equipo esta temporada.

Qué ha pasado

“Lo principal es que han jugado un gran partido, les ha salido todo y nosotros no hemos hecho un buen partido. Pudimos marcar, no lo hicimos, marcaron en una transición que debemos corregir y el segundo nos hizo mucho daño. Hay cosas en las que trabajar”.

Un tiro a puerta en todo el partido

“No nos suma repartir culpas o señalar. Sabemos que tenemos cosas que replantearnos. Venimos de cuatro victorias consecutivas y tenemos que reencontrarnos con eso”.

Problema de actitud

“No creo que haya habido falta de actitud. Los jugadores trabajaron, pusieron lo que tenían de sí y nadie ha dado menos de lo que tenía. Hemos perdido batallas en pequeños detalles que van pesando”.

¿Cambios de sistema?

“Sacar conclusiones de un sólo partido no corresponde. Miro los cinco partidos y de ahí saco conclusiones”.

Peor partido de la temporada

“El Eibar le metió dos cojones y nosotros no pudimos estar a la altura, pero no por eso. Hemos perdido los segundos balones y ha habido pequeños detalles en los que no voy a entrar. En conjunto ellos han sido superiores y hay que felicitarles”.

Cómo está el vestuario

“No es un carnaval después de la derrota. Ha habido muchos argumentos en estos cinco partidos para ser optimistas y positivos”.