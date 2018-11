Sergio Ramos: “Cuando no igualamos al rival en ganas nos convertimos en un equipo vulgar”

Sergio Ramos atendió a los medios de comunicación tras la derrota que el Real Madrid sufrió frente al Eibar en Ipurúa. El capitán dio la cara tras perder y después de que en las últimas horas Football Leaks vertiese unas informaciones en las que se aseguraba que incumplió dos veces las reglas antidopaje, algo que el Real Madrid, la AMA y la UEFA han desmentido.

Falta de intensidad

“Sabíamos al equipo que nos íbamos a encontrar. Cuando no igualamos al rival en ganas, intensidad y actitud nos convertimos en un equipo vulgar. No hemos estado al nivel”.

Sin excusas

“Yo creo que no hay excusas. El fútbol de hoy en día es muy igualado. Cuando no igualas al rival en ganas pasa lo que pasa”.

Todo salió mal

“Al final, cuando el resultado es negativo vas entrando en una dinámica que no es muy buena. Hoy es de esos partidos en los que el equipo no levanta la cabeza. Todo ha salido mal y a ellos todo bien. Hay que estar juntos y tratar de salir de esta mala racha”.

Corregir errores

“Ahora hay que analizar el partido. Hay que repetir las jugadas que hemos hecho mal. Cuando no tienes actitud todo lo demás es muy complicado. Más si cabe cuando el rival tiene mucha intensidad”.

Nivel físico

“No estamos para hacer valoraciones a nivel físico. Es más falta de actitud, intensidad y ritmo”.

Ganas

“El fútbol son resultado. No son ganas, pero cuando no llegas a tiempo se nota”.

La plantilla

“Yo no voy a analizar eso. La plantilla es la que es desde el comienzo de temporada. Hay que estar juntos. Esos análisis no me competen a mí”.