Ramos emite un comunicado para aclarar su inocencia tras las acusaciones de dopaje

Sergio Ramos quiso salir al paso de las informaciones que circulan con respecto a un supuesto positivo por dexametasona. El jugador del Real Madrid y de la selección española emitió un comunicado, difundido a través de su cuenta en las redes sociales, en la que explica claramente su postura en torno al dopaje y explica los dos casos concretos de los que se le acusan.

El capitán madridista ya se pronunció en la zona mixta posterior al Eibar – Real Madrid sobre las filtraciones de dopaje que le acusan de haber dado positivo en dos ocasiones. “Es un antiflamatorio por el tema del hombro. Se dio la información y quedó el tema muy claro. En Málaga ya se ha explicado que siempre nos duchamos en los controles antidoping. No hay nada que me negara. Yo me duché cuando me dijeron que me duchara”, afirmó, explicando la situación.

El comunicado emitido por Ramos dice lo siguiente

En relación a la información publicada por diversos medios sobre mi persona, quiero aclarar lo siguiente:

Me manifiesto rotundamente en contra del dopaje. Nunca he participado ni participaré, ni he consentido ni consentiré nada en relación con el dopaje.

Los dos casos concretos a los que se hace alusión se explican de la siguiente manera:

Málaga, abril 2018: una vez finalizado el encuentro, se solicitó que realizara el control antidoping. Ante la premura de tiempo por el inminente viaje de regreso del equipo, el responsable del control permitió que me duchara, siempre en su presencia, y luego realizara el test que pasé favorablemente como en todas las ocasiones

Cardiff, junio 2017: recibí un tratamiento médico pautado y administrado por los profesionales médicos del club. La cuestión quedó aclarada y resuelta entre las organizaciones por vía escrita y formal.

En mi larga carrera deportiva me he sometido y he pasado satisfactoriamente infinidad de controles antidopaje. Ni en este caso, como ha manifestado ya la UEFA, la AMA y el Real Madrid, ni una he incumplido la normativa antidopaje.

Y, por último, respetando el derecho a la información, también debo velar por mi derecho al honor. Mi equipo legal estudiará tomar medidas en aquellos casos en los que se falte a la verdad y, por lo tanto, se vulneren mi reputación y mis derechos.