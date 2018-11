Asensio sigue sin tirar del carro

Asensio no termina de recuperar el nivel que mostró la pasada temporada El balear sigue sin tirar del carro con el Real Madrid y ante el Eibar completó otro deslucido partido

Tuvo que rectificar hace unos días eso de “no soy yo quien tiene que tirar del carro en el Real Madrid”. Las palabras las firmaba Marco Asensio, el cual tuvo que matizar con sentido ante el pantano que él mismo había creado. Le echó una mano Santiago Solari que, cuestionado por él y sus palabras, sentenció con un “todos tenemos que tirar del carro”. El capote tenía más sentido cuando el balear aparecía en el once ante el Eibar. Pero Asensio no respondió a la confianza de su técnico.

Solari le daba la oportunidad de inicio, de enmendarse a base de fútbol y no de palabras. Pero Asensio no está. El 20 blanco fue una sombra muy difusa de lo que es realmente. No destacó prácticamente nadie en el conjunto madridista, algo que no ayuda a la individualidad, pero es que el balear no aparece, no destaca y no suma. Y eso el Real Madrid lo nota.

Asensio apenas generó peligro por la izquierda. El costado fue de Peña y Orellana, superando a Marcelo y al ya mencionado. Esa banda fue armera de principio a fin, no hubo réplica. El balear apenas puso un par de buenas pelotas al área, buscando a Bale y Benzema –la del francés fue la más clara del partido, que sacó en línea de gol el Eibar–, pero nada diferencial.

Pasó casi 75 minutos deambulando por Ipurúa, hasta que fue el tercer cambio de Solari dejando entrar al campo al brasileño Vinícius Junior. Intentó solo 21 pases en ese tiempo –el segundo que menos participó tras Benzema–, y acertó 17 (81%). Cuesta recordar cuántas pelotas perdió. Ni estuvo ni quiso estar un Marco Asensio que está en la diana por su bajo rendimiento esta temporada, a años luz de lo que sí demostró la pasada campaña con Zinedine Zidane en el banquillo. Aquel Asensio sí tiraba del carro, éste no.