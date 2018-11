Mourinho tiene la última palabra sobre Rashford

Rashford ve con buenos ojos fichar por el Real Madrid si sigue sin ser titular en el United Mourinho no termina de dar la titularidad al británico

Marcus Rashford lleva varios años en la agenda del Real Madrid. El jugador del Manchester United es una de las grandes promesas del fútbol europeo y en el club blanco siguen muy de cerca su progresión. Los informes sobre el atacante británico son excelentes, y lo positivo es que termina contrato en junio de 2020 con la entidad de Old Trafford y todavía no ha renovado. Eso invita a pensar en un traspaso, ya sea en este mercado de invierno o en la ventana veraniega, y el Real Madrid está bien colocado.

En cualquier caso, la última palabra la tendrá el Manchester United y José Mourinho. El entrenador portugués siempre ha hablado bien de Rashford, pero últimamente el joven delantero no está siendo titular con los red devils. Ese es precisamente uno de los motivos por los que el atacante inglés vea con muy buenos ojos salir rumbo al Real Madrid. En Inglaterra aseguran que a Rashford le seduce la idea de vestir de blanco, sobre todo si sigue sin ser indiscutible para Mourinho.

El propio seleccionador inglés, Gareth Southgate, decía hace unos días que Rashford necesita jugar con más regularidad para que su progresión no se vea frenada. “Está involucrado por completo, pero a la vez está frustrado en Old Trafford. Está siendo una temporada de stop-start para él”, dice una fuente del club británico a The Sun.

Rashford está en el mercado y gusta mucho al Real Madrid. En Concha Espina consideran que es “lo más parecido a Mbappé que hay en la actualidad”. Su desborde, velocidad y capacidad goleadora hace que se le compare con el francés, además de ser un jugador casi de su misma edad, al tener 21 años. El United no lo pondría fácil para dejarlo salir, pero al tener contrato hasta 2020 y no haber renovado todo sería más fácil. Pero todo va a depender de Mourinho y de la confianza que le dé de aquí a final de temporada.