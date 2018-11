Lucas, Asensio, Isco y Ceballos: dos al campo y dos al banco

Lucas, Asensio, Isco y Ceballos se juegan dos puestos en el once Pocas dudas en el resto de la alineación de Solari

El Real Madrid quiere engancharse lo antes posible a la cabeza de la clasificación. La llegada de Solari ha servido para acercarse, pero el conjunto blanco debe dar un paso más. Este sábado hay un Atlético-Barcelona que puede ser clave en ese sentido, pero para recortar puntos el Real Madrid debe ser capaz de ganar en Ipurúa ante un Eibar siempre peligroso en casa.

Los partidos tras los parones internacionales siempre son complicados. Hay menos tiempo para prepararlos, algunos jugadores llegan cargados… Pero no hay excusas. El equipo merengue tiene que ser capaz de lograr los tres puntos ante el Eibar, y así se lo debe hacer ver Solari a sus jugadores. Al menos, el parón ha venido bien para recuperar efectivos. Marcelo y Carvajal están totalmente recuperados y pueden ser incluso titulares en Ipurúa.

Sin embargo, el argentino tiene la sensible baja de Casemiro. Una ausencia que deja un puesto libre en el once al que aspiran Dani Ceballos e Isco. Lo normal sería que el sevillano acompañara a Kroos y Modric en la sala de máquinas. Por características y por estado de forma, Ceballos tiene más papeletas que Isco para jugar en el centro del campo. El malagueño no pasa por un buen momento y debe recuperar su nivel porque Solari ya ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de dejarlo en el banquillo.

La portería será para Courtois, Ramos y Varane formarán el eje de la zaga, Benzema y Bale serán titulares en el frente ofensivo… Pero, ¿quién acompañará al francés y al galés? Esa es la otra duda que puede tener Solari en estos momentos. Lucas Vázquez y Asensio se juegan ese lugar en el once, y el gallego parece partir con ventaja. El mallorquín no está bien y el argentino ya puso de inicio al gallego ante el Celta y el Viktoria Plzen. Además, Lucas no fue con España, ha descansado más y a la vez ha podido preparar mejor el partido.