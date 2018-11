Mourinho responde a Casillas: “Se enfrentó a mí a escondidas”

José Mourinho ha contestado a Iker Casillas en el diario portugués Récord y asegura que el portero sí se enfrentó a él

Cuando parecía que la guerra entre Mourinho y Casillas ya era agua pasada, en las últimas horas se ha vuelto a reavivar con las palabras del portero en el programa Universo Valdano de #Vamos. Iker aseguró a Jorge Valdano que si lo que ocurrió en aquel momento pasara hoy en día no actuaría de la misma forma.

“Creo que si me volviera a pasar hubiera cogido el toro por los cuernos y me habría enfrentado a Mourinho. (…) Empezó a salir ese madridismo que no me gusta”, explicó Casillas.

Ahora, en declaraciones al diario portugués Récord, el entrenador del United ha contestado.”Esta entrevista es propia de alguien que está en el final de su carrera. Respecto a lo que dice sobre mi persona, cuando dice que nunca se enfrentó a mi no es verdad. Se enfrentó a mí y de un modo que se le da mejor que a nadie: escondido“, asegura Mourinho.