Casillas: “Si volviera a pasar lo de Mourinho cogería el toro por los cuernos y me enfrentaría”

Iker Casillas repasó la etapa de Mourinho en el Real Madrid en una entrevista en el programa Universo Valdano, de BeIN Sports, en la que confesó que si la situación volviera a producirse, quizá se enfrentaría con respeto al entrenador portugués, al que le unieron momentos buenos y malos en sus tres años de estancia en el vestuario merengue.

El portero internacional no dudo en reconocer que el movimiento del Real Madrid de contratar a Mourinho fue positivo. “El momento de Mourinho, era el entrenador que se buscaba para competir con el Barça que estaba eclipsando con el Madrid. Volvimos a competir en la Champions y al nivel del Barcelona. Creo que se politizó mucho ese Barça-Madrid, fue una locura que no supimos ninguno parar ni asumir esos partidos. Parecía una guerra también de política entra Cataluña y España”.

Sin embargo, la cosa comenzó a torcerse a partir de esos Clásicos. “Empezó a salir ese madridismo que nunca me ha gustado y no me gusta. Ese madridismo de forofo a un límite que no va conmigo. Yo soy madridista y quiero que el Madrid gane siempre y así será siempre, pero no voy a ese extremo”.

Casillas trató de explicar el sentir de la plantilla tras la llegada de Mourinho. “Yo también creo que el primer año de Mourinho todos estábamos en una burbuja por la rabia. Ganamos esa final de Copa que fue muy bonita y que la gente vivió incluso como una Champions, pero no supimos culminar con la Champions”.

La última etapa de Mou hizo explotar una situación que acabó mermando a Iker también en lo deportivo. “El tercer año con Mourinho no fue del todo bueno. Ya habíamos tenido fricción en el segundo año y la situación queda bastante tocada. El tercer año fue traumático, también con una lesión de por medio. Había demasiada gente alrededor que empezó a agitar la relación y no fue bueno ni para él, ni para mi y lo que es más importante, tampoco para el Real Madrid.

“A mí ya no me gustaba lo que veía, lo que la gente hablaba. Yo se muy bien cómo se puede hablar en el ámbito del Madrid, me he criado aquí, he sido capitán, he estado con referencias en el mundo del fútbol”, continuó el cancerbero.

“Sinceramente ahora te digo, si me volviera a pasar habría cogido el toro por los cuernos y me habría enfrentado. Pero en su momento pensé que lo mejor era callarse y no responder. Me estaban picando para que salte y no quería hacerlo. Con Mourinho había tenido muchas discusiones, buenas y malas, y nos conocíamos muy bien. Ninguno hemos vuelto a hablar del otro. Preferimos dejarlo tranquilo, cuando nos vimos en Oporto nos saludamos, en el Mundial… mejor dejarlo pasar”, aseguró Casillas.