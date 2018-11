Casillas: “Si hubiese seguido en el Madrid habría tenido un final peor del que tuve”

Iker Casillas se sometió a una entrevista para repasar su carrera en el programa de BeIN Sports, Universo Valdano, en la que se sinceró sobre su trayectoria profesional y habló, entre otras muchas cosas, de su accidentada salida del Real Madrid en el verano de 2015.

“Había estado vinculado a Madrid mucho tiempo. Ubicarte en otro lado a veces es difícil. Nunca es fácil cuando tienes que emigrar de tu propio país”, comenzó un Iker que no se mordió la lengua, pero estuvo correcto a la hora de analizar ese momento concreto de su carrera.

Respecto a los motivos que le llevaron a abandonar el equipo de su vida, Iker continuó siendo firme y sincero. “Oporto me entregó todo de primeras, me lo puso muy fácil. Fue más situación mía, de salir del club de toda tu vida, del mejor club, porque no hay club en el mundo que se pueda comparar al Real Madrid, y mudar tu pensamiento. Aunque yo lo necesitaba, sentía que me estaba ahogando en una piscina y necesitas respirar”.

“Me llevó tiempo habituarme, estás acostumbrado al foco, a la élite absoluta, a venir aquí. El es club más importante de Portugal pero hay distancia con el Madrid. He ganado esa salud mental que en Madrid no había. Por el acoso mediático y futbolístico no se reflejaba el Iker que yo quería. Necesitaba evadirme y reencontrarme conmigo mismo, para que esa persona volviera a ser un buen portero”, añadió.

A pesar de lo mucho que se habló de las formas de su salida, Iker confesó que su marcha llegó en el momento justo para que las cosas no fueran a peor. “Creo que se ha dado un paso acertado, que si hubiese seguido en el Madrid habría tenido un final peor del que tuve. El Madrid ha seguido, el Madrid está por encima de cualquier jugador. El día que me vaya de aquí, de Oporto, será un momento que me dolerá mucho.

La nueva vida de Casillas en Oporto le ha aportado nuevas cosas de las que en Madrid no podía disponer. “A nivel mediático en España siempre estabas en la tesitura de un papel diferente al deportivo, y aquí puedo estar más pendiente de mi vida personal, hay más respeto. Desde el día que llegué se nos ha respetado, he podido incluso tomarme un café en un parque con bastante gente, y la gente lo ve bien”.