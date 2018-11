El Real Madrid cree que el Barça va de farol con Neymar

En Concha Espina creen que es una estrategia para encarecer y complicar su fichaje por el Real Madrid El Barcelona no tiene capacidad económica para acometer una operación de ese calibre

En Can Barça siguen alimentando los rumores sobre una posible vuelta de Neymar al conjunto azulgrana. El brasileño no es feliz en París y sigue teniendo muchos amigos en el vestuario del Barcelona, pero de ahí a que pueda regresar hay un trecho. De hecho, en Concha Espina creen que el club catalán va de farol en todo este asunto. Dan por hecho que la única intención del Barça es encarecer y torpedear el posible fichaje de Neymar por el Real Madrid, que sigue soñando con hacerse con los servicios del crack carioca.

A pesar de que desde el entorno del Barcelona insistan dejando caer que Neymar quiere volver al equipo blaugrana y asegurando que la operación no sería imposible de acometer, la realidad es que la entidad no tiene capacidad económica para hacer frente a un fichaje de ese calibre sin saltarse el Fair Play Financiero.

Y es que aunque el PSG accediera a negociar por Neymar, algo que parece poco probable en estos momentos, el Barcelona no podría hacer frente a una operación que rondaría los 300 millones de euros (o incluso podría salir por 200 pero aún así también sería inviable). Y es que el Barça se ha gastado 125 kilos esta temporada, más los 344 millones de euros que desembolsó durante el curo 2017/18 en jugadores como Dembélé, Coutinho o Paulinho. En ese sentido, Toni Freixa, abogado, ex directivo y ex candidato a la presidencia del Barcelona dejó muy claro hace unas semanas que el Barcelona no puede fichar a Neymar aunque éste quisiera volver.