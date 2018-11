El zasca del Betis a Ceballos: “No puede ir por ahí dándose besos en el escudo y luego hacer lo que hace”

José Miguel López Catalán, vicepresidente del Betis, ha respondido a las declaraciones que Dani Ceballos

José Miguel López Catalán, vicepresidente del Betis, ha respondido a las declaraciones que Dani Ceballos realizó hace unos días en una entrevista concedida a El Chiriguito de Mega. El jugador del Real Madrid habló durante su concentración con la selección española sobre su marcha del Betis: “Toda la mierda me salpicó a mí y el club se lavó las manos. El afectado es el jugador, que parece que es el malo de la película. Todo el mundo piensa que me fui por la puerta de atrás y es realmente falso, porque yo soy bético y a mí, cuando voy al Villamarín y me silban, me duele”.

“Te digo que me ha molestado mucho. Esas palabras son erróneas y falsas. Dani está contando una película que está lejos de la realidad. El Betis pudo cometer un error de no firmarle una cláusula mucho mayor meses antes. Pero Dani Ceballos nos tuvo muchísimos meses dándonos largas para al final hacer una operación de salida pensando en él mismo y no en el Betis. Lo que no puede ser es que Dani Ceballos vaya por ahí dándose besos en el escudo y declarándose bético y que vaya diciendo cosas que son mentira. Es muy complicado que vuelva viendo cómo salió”, aseguró el directivo verdiblanco en Canal Sur Radio.

Además, confirmó que Setién habló con Ceballos para que volviera porque en el Real Madrid de Zidane no iba a jugar: “Sí, pero porque se encuentran cinco minutos en el estadio cuando fue a firmar los documentos. La salida de Dani fue desagradable por las formas por todo lo que ocurrió en el final”.