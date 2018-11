Özil desvela el enfado de Cristiano Ronaldo cuando se enteró de que abandonó el Real Madrid

Mesut Özil desveló que Cristiano Ronaldo se enfadó cuando se enteró de que dejaba el Real Madrid para fichar por el Arsenal

Mesut Özil ha desvelado que uno de los futbolistas que más lamentó su marcha al Arsenal fue Cristiano Ronaldo, que se enfadó cuando se enteró de que el futbolista alemán cambiaba el Real Madrid por Londres.

El mediapunta del Arsenal contó cuál fue la reacción del ya jugador de la Juventus. “La venta de Özil es una mala noticia para mí. Fue el jugador que mejor conoció mis movimientos de cara a gol. Estoy enfadado por su marcha”, dijo Cristiano Ronaldo cuando se hizo oficial la marcha de Mesut.

Özil abandonó el Real Madrid cuando llegaron Isco y Gareth Bale al ver que tendría menos oportunidades a las órdenes de Carlo Ancelotti. “Durante el fin de semana estaba seguro que me quedaría, pero luego me di cuenta de que no tenía la fe del entrenador ni de la directiva”, explicó a la prensa inglesa el gunner.

Finalmente, Mesut comentó la razón por la qué escogió el Arsenal. “Soy un jugador que necesito esta fe y eso es lo que sentí por parte del Arsenal, por eso me uní a ellos”, dijo Özil.