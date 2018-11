El Real Madrid, a Brahim: “En junio hablamos”

El Real Madrid no se cree que el City vaya a dejarlo escapar Intuyen que puede ser una estrategia del jugador para conseguir un gran contrato

El 12 de septiembre de 2017 OKDIARIO adelantaba el interés del Real Madrid en Brahim Díaz, uno de los nombres apuntados en rojo en la agenda blanca. En cualquier caso, en ese momento era prácticamente imposible fichar al joven malagueño, pero todo ha ido cambiando con el paso del tiempo. Brahim cumple contrato en junio de 2019 y en Inglaterra aparecen continuamente rumores dando por hecho que se irá del City y que el Real Madrid será su destino. La realidad es que el club merengue no ha hecho todavía ningún movimiento, más allá de seguir al jugador y recopilar informes sobre él, por cierto muy positivos. Sin embargo, en Concha Espina no se creen que el Manchester City vaya a dejar escapar a otra de sus grandes promesas gratis este verano.

Ya permitieron la salida de Jadon Sancho, compañero de Brahim durante muchos años, y ahora se están tirando de los pelos. El joven inglés está deslumbrando al mundo del fútbol en el Borussia Dortmund a sus 18 años y ya se habla de un interés del Bayern de Múnich. Un error que el City seguro que no quiere volver a repetir… Volvamos a Brahim. En los despachos del Santiago Bernabéu creen que el atacante va a acabar renovando con el equipo inglés, donde por otro lado siempre ha dicho que quiere triunfar. ¿Por qué no firma ya un nuevo contrato? La sensación entre los responsables del Real Madrid es que su entorno quiere aprovechar esas informaciones que le vinculan con varios grandes de Europa, entre ellos el equipo blanco, para conseguir un gran contrato en el City.

De hecho, el tanteo ha sido más de parte de Brahim hacia el Real Madrid que al revés durante los últimos tiempos, y la respuesta de la cúpula ha sido clara en ese sentido. “En junio hablamos”, dicen desde el Bernabéu. El malagueño de 19 años es un jugador muy atractivo, por edad y condiciones, pero el club merengue no quiere entrar en ese tipo de juegos. Si no renueva con el City, la entidad está dispuesta a sentarse a hablar y negociar, pero en estos momentos no van a ponerle encima de la mesa propuestas que puedan ser utilizadas para lograr un contratazo de su actual equipo.

Se da el caso de que el representante de Brahim es Pere Guardiola, hermano del entrenador del Manchester City y socio de los dueños del club inglés, algo que acrecienta las sospechas de todo lo que se apuntaba anteriormente….