El Madrid no cree en la sanción a PSG y City: “Con los jeques no se atreven”

El Real Madrid piensa que las opciones de que la UEFA se atreva a sancionar a PSG y Manchester City son remotas por inflar sus contratos publicitarios e incumplir el fair-play financiero. Desde el club están seguros que el organismo continental no irá a por ellos, pese a que en los últimos años han desestabilizado e inflado los precios en los mercados de fichajes. Al contrario que L’Equipe, que asegura que la UEFA podría dejar al conjunto francés sin Champions League, desde el conjunto madridista consideran que “con los jeques no se atreven”.

Desde hace años se ha puesto en cuestión las maneras de conseguir financiación por parte de los parisinos e ingleses. Presididos por jeques árabes y respaldados por Catar y Abu Dhabi, ambos conjuntos reciben grandes cantidades de dinero en concepto de publicidad. Sin embargo, han tenido el beneplácito de la UEFA durante la época en la que Platini e Infantino estaban al frente, según reveló ‘Football Leaks‘.

Pese a ello, no han disimulado a la hora de continuar gastando grandes cantidades de dinero en fichajes. Cada mercado, es normal ver a los dos equipos incorporando a jugadores a golpe de talonario y los organismos del fútbol europeo siguen sin intervenir, mientras que los estatutos que regulan el fair-play financiero amenazan de excluir de la Liga de Campeones a quien los incumpla. De ahí que, desde la cúpula madridista, que ve como ha perdido capacidad financiera respecto a sus nuevos competidores directos, piense que la UEFA seguirá sin mover ficha.

Lo cierto es que el Manchester City se ha cortado en cierta manera en los últimos meses. Tras revolucionar el mercado durante la última década, fue con la llegada de Pep Guardiola cuando se realizó el mayor gasto. Sin embargo, en los últimos tiempos han moderado su desembolso en fichajes.

Puede acercar a Neymar al Madrid

No ha hecho lo mismo el PSG, que gastó 400 millones de euros el pasado curso en firmar a Neymar y Mbappé. Precisamente, de ser sancionados, se podrían ver en la obligación de vender a una o a sus dos estrellas. Entre los candidatos a hacerse con sus servicios se encontraría el Real Madrid, pues ambos han sonado con mucha fuerza para reforzar el ataque madridista y los blancos sí que tienen margen para acometer las operaciones.

Pero desde el conjunto blanco no confían en que esas sanciones se terminen llevando a cabo. En la zona noble del Santiago Bernabéu no creen que se les aplique el reglamento, considerando que no quieren meterse en la batalla con los estados que les respaldan.