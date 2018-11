“Vinicius, vuelve sin un rasguño”

En el Real Madrid andan preocupados por la agresividad que genera el brasileño en el rival Acabó con la camiseta rota por un agarrón de un colombiano

“Vuelve sin un rasguño”. Este mensaje salió desde la cúpula del Real Madrid a Vinicius cuando cogió un vuelo esta semana para reunirse con la selección brasileña sub 20, con la que se concentra habitualmente el joven carioca. Y es que, de manera interna, en el club blanco preocupa lo que genera el jugador ante el rival, con sus gambetas, quiebros y asistencias sin mirar. Ayer ante Colombia (0-0), ese miedo se acrecentó.

Que el brasileño es puro oro lo saben ya un gran porcentaje de aficionados al fútbol. Basta con ver unos minutos a Vinicius sobre el tapete verde para darse cuenta que es un jugador diferente. Más o menos el mismo tiempo que tardó éste en inventarse el regate más llamativo de todo el partido. Una frivolidad. Una elástica a los tres minutos de juego al más puro estilo Ronaldinho para desbordar en el área y poner un pase de la muerte que no acabó con el 1-0 de milagro: un defensor la sacó en línea de gol.

El encuentro, en Belo Horizonte (Brasil), seguía teniendo al brasileño como estrella. Sus compañeros seguían volcando el juego por el costado en el que se encontraba Vinicius. Fue pasada la media hora cuando le llegó otro balón escondiéndoselo de tal forma a su par colombiano que tuvo que agarrar con agresividad al carioca hasta el punto de romperle la camiseta, obligando al jugador del Real Madrid a tener que cambiarse de elástica.

El ex del Flamengo continuó con su recital, provocando varias tarjetas amarillas en los cafeteros, aunque fue insuficiente para volcar la balanza en favor de Brasil. El encuentro acabaría con ese 0-0 pero deja muy a las claras de todo lo que es capaz Vinicius sobre el terreno de juego. Dejó muy quemados a los colombianos, incapaces de frenarle por lo legal. Este próximo miércoles se vuelve a enfrentar la sub 20 brasileña a Colombia, esta vez en el Olímpico Pedro Ludovico de Goiana. Habrá muchas cuentas pendientes en ese duelo, con Vinicius como particular diana, algo que no tranquiliza de ninguna de las maneras a los intereses blancos.

No irá al Sudamericano

El Real Madrid lo tiene claro con Vinicius y así se lo ha hecho saber a la federación brasileña: no irá al Sudamericano. Esto lo confirmó el entrenador del combinado sub-20 brasileño tras la igualada sin goles ante Colombia. “Es seguro ya que Vinicius no irá al Sudamericano. La voluntad de ellos (los jugadores) es muy clara.Vinicius me dijo: ‘Profesor, yo voy a insistir”, declaró el entrenador.

De esta forma, Vinicius no tendrá que disputar el torneo que se celebrará en Chile entre el próximo 17 de enero y 10 de febrero de 2019. De esta manera, el jugador brasileño podrá estar a las órdenes de Solari en el tramo decisivo de Copa del Rey y en el intento de asalto del liderato liguero. Eso sí, en un principio sí que estará en el Mundial de la categoría que se disputará entre el próximo 23 de mayo y 15 de junio.