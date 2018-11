El truco del contrato de Solari que no aceptó Conte

El Madrid firmó una cláusula de despido por la que, independientemente de los años firmados, cuando un entrenador es despedido sólo cobra la temporada en vigor, no las pendientes Eso fue lo que han aceptado todos los entrenadores desde Pellegrini en adelante (incluido Lopetegui que cobró sólo el primer año) y eso es lo que ha aceptado Solari y no aceptó Conte

Una de los escollos que frustró la relación Antonio Conte-Real Madrid y que impidieron que el italiano acabara en el Santiago Bernabéu fue el matiz que quería incluir uno y otro en el contrato que firmarían. Uno de ellos era la cláusula de despido que viene exigiendo el club blanco con cada nuevo entrenador, motivo que rompió las negociaciones entre ambas posturas.

El Real Madrid vienen imponiendo una cláusula de despido en el contrato de cualquier nuevo entrenador. Desde Manuel Pellegrini, la dirección deportiva del Real Madrid ha incluido un apéndice en el contrato que, de ser despedido el técnico, solo cobraría la temporada en vigor, no la totalidad de su contrato.

Esto no lo aceptó Antonio Conte unas semanas antes, tras el despedido de Julen Lopetegui (que sí aceptó esta condición como lo hicieron todos los entrenadores desde Pellegrini), cuando su nombre se puso en cabeza para relevar al español. El italiano no pasó por el aro y su incorporación se fue al traste, dejando paso a Santiago Solari de manera interina en el banquillo madridista. Las semanas le han dado la razón al argentino, que ha casado con el vestuario y el estilo blanco, firmando esta semana su contrato con el Real Madrid hasta 2021, aceptando la cláusula de despido que rechazó Conte.

Aunque, según otras informaciones, el italiano descartó la posibilidad de dirigir al Real Madrid para poder cobrar así la indemnización que le corresponde por parte del Chelsea tras ser despedido. Unos 13 millones de euros que no podría recaudar de aceptar la tentativa blanca. En cualquier caso, el futuro del Real Madrid tiene a Santiago Solari en el banquillo blanco y no al italiano, que no era muy querido por el vestuario…