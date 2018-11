El mensaje del vestuario a Asensio: “Aquí tiramos del carro todos”

En el vestuario y en la cúpula se han quedado alucinados con las palabras de Asensio El mallorquín debe dar más y en el club están disgustados con su rendimiento y su vida fuera del fútbol

Las palabras de Marco Asensio no son fruto de la nada. Están pensadas y meditadas. De hecho, tal y como sucedió todo, queda claro que tenía muy claro lo que iba a decir en su entrevista para Vamos. El atacante mallorquín del Real Madrid fue cuestionado por su momento personal, por si estas crisis pueden servirle para mejorar como jugador y para aprender. Lejos de hacer autocrítica, Asensio soltó la bomba.

“Tampoco lo veo como una crisis. Yo no tengo que ser el que tiene que tirar del carro en el club. Hay otros jugadores que llevan más años en el club, más experimentados, que tienen un estatus mayor al mío y son ellos los que tienen que tirar del carro”, dijo. La frase es tremenda. No tiene desperdicio. Sin ser cuestionado en ningún momento por ello, Asensio echó balones fuera y pasó la patata caliente a los veteranos del vestuario, lanzando un mensaje también a la cúpula con eso del “estatus”.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, en la plantilla del Real Madrid y en los despachos del Bernabéu se han quedado “alucinados” con las palabras de Asensio en televisión. Por un lado, la cúpula merengue recuerda unas palabras de Zidane, que se puso muy serio un día en rueda de prensa diciendo que “a Asensio hay que dejarlo en paz”. El francés se dio cuenta de la personalidad del balear y quería quitarle foco para que no ocurriera lo que ahora está ocurriendo.

Pobre rendimiento y mala actitud

Por otro lado, en Concha Espina están muy disgustados con el jugador mallorquín. No sólo están enfadados con sus desafortunadísimas declaraciones, que también. No están satisfechos con el rendimiento de Asensio en el terreno de juego durante los últimos tiempos. Una cosa es que no le salgan las cosas, y otra bien diferente es que se muestre impasible sobre el césped, como si la historia no fuera con él. Eso molesta y mucho a la cúpula, además de su vida fuera del fútbol…

Y en el vestuario del Real Madrid tampoco han gustado nada sus palabras. Sus compañeros creen que Asensio está “tirando la piedra y escondiendo la mano” y algunos sospechan que sus palabras van dirigidas a la columna vertebral del equipo, a los tres mejor pagados del plantel: Sergio Ramos, Modric y Bale. “Aquí tiramos del carro todos”, dicen de puertas para adentro tanto en el vestuario como en los despachos, en referencia a unas declaraciones que van a traer cola…