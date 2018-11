Ceballos: “Solari dijo que Isco estaba en baja forma”

Dani Ceballos fue entrevistado en "El Chiringuito" y repasó diversos asuntos de la actualidad blanca. Isco, Ramos, Solari, Lopetegui, fueron algunos de los asuntos que abordó el centrocampista andaluz

El centrocampista del Real Madrid, Dani Ceballos, repasó en una entrevista en el programa El Chiringuito diversos temas de la actualidad blanca, así como de la selección española. También habló de su relación con Julen Lopetegui y con Zinedine Zidane, y reconoció que pensó salir del Madrid al no contar con minutos con el técnico galo.

El sevillano se mostró satisfecho con la labor que está desempeñando Santiago Solari como entrenador del Real Madrid. El argentino ha firmado hasta junio de 2021 y tiene ganado el beneplácito del vestuario blanco. El centrocampista andaluz valoró su estilo. “Sabe la importancia de manejar un vestuario y tiene la filosofía de los valores del Madrid. Al vestuario le ha venido bien la llegada de Solari”, comentaba el 24 blanco en una entrevista en El Chiringuito de Jugones.

Dani Ceballos considera que el hecho de que Solari fuera antiguo jugador blanco ha jugado a su favor en la buena dinámica del equipo. “Los resultados en el Real Madrid, mirando los datos, han sido mejores con entrenadores que han sido jugadores”, decía el autor del cuarto gol ante el Celta en la pasada jornada de la Liga Santander.

El jugador del Real Madrid también se pronunció sobre algunos compañeros de vestuario como Isco Alarcón o Sergio Ramos. El malagueño es suplente habitual con Solari y su estado de forma es cuestionado. “Es un jugador que viene de una lesión importante y que pasó por el quirófano. Con Julen jugó dos partidos consecutivos y con Solari dijo que lo vio un poco fuera de forma, pero está entrenando al 100%. Es fundamental para nosotros”, valoraba el andaluz.

Sobre su capitán, tanto en el conjunto blanco como en la selección, Ceballos dijo: “Tiene una gran personalidad y no a todos le cae bien. Tiene un carácter fuerte y ganador para pasar desapercibido por terceros. A lo mejor se le achacan cosas que a otros no”.

El ex del Betis también tuvo tiempo para recordar a Julen Lopetegui, el técnico con el que ganó mayor peso en el equipo blanco. “La marcha de Julen me dio pena como al resto porque en principio intentó hacer las cosas bien y se bloqueó. Con la llegada de Solari el balón da al larguero y en la siguiente entra”.

Valoró salir del Madrid

Ceballos también echó la mirada a la temporada pasada y reconoció que valoró salir del Real Madrid para regresar al Betis al ver que no contaba con minutos con Zidane en el banquillo. “Pensé que con Zidane entraría en las rotaciones, pero no. Fue muy claro desde el principio conmigo, que mirara los jugadores que tenía por delante. En enero pensé en salir e intenté volver al Betis. Zidane me dijo que era momento de quedarme”, reconoció Ceballos.

El centrocampista ahora está centrado en la selección española. Ceballos está contento con su papel en la Roja ya que entra en los planes del nuevo seleccionador. “Desde la llegada de Luis Enrique ha depositado la confianza en mí”, comentaba Ceballos con la mente puesta en el partido de este jueves ante Croacia en la Liga de las Naciones.