La apuesta de Maradona: “Solari no creo que dure mucho”

"No tiene espaldas para soportar semejante equipo", dice Maradona No cree que sea comparable al caso de Zidane

Santiago Solari es el hombre de moda. El Real Madrid anunció su ampliación de contrato hasta 2021 y ya no es el entrenador “provisional” del conjunto blanco. Se ha ganado, al menos, terminar la temporada como técnico del primer equipo tras haber conseguido cambiar la cara a un conjunto que estaba en una depresión profunda de resultados, goles y juego. El técnico argentino está en boca de todos durante las últimas semanas por haber dado el salto al Real Madrid, y el último en pronunciarse sobre su ‘ascenso’ ha sido Diego Armando Maradona, que no cree que su compatriota vaya a cuajar en el banquillo merengue. Tampoco tiene mucha confianza en Scaloni, actual seleccionador argentino.

“Yo solo digo que en ambos casos no tienen espaldas para soportar semejantes equipos. Pero, bueno, si los pusieron ahí fue por decisión del presidente de AFA y del presidente del Real Madrid, pero no creo que duren mucho. Los técnicos deben ir quemando etapas y ellos nos las quemaron. ¿Zidane? Es distinto quemar etapas llamándose Zidane que llamándose Scaloni o Solari”, dijo Maradona en una entrevista para Marca.

El ahora entrenador de Dorados de México no esconde que le hubiera gustado dirigir a un equipo de la talla del Real Madrid: “Sí, me hubiese encantado. Me sobran espaldas para ello. Pero bueno, las cosas se dieron así. Hoy estoy en Dorados y soy feliz”.

También fue cuestionado Maradona por la salida de Cristiano Ronaldo del equipo blanco en verano rumbo a la Juventus, una baja que está notando y mucho sobe el césped: “Yo creo que fue una buena salida para Cristiano. Le dio todo al Real Madrid, ya no se divertía como lo hace ahora en el fútbol italiano… Y Florentino es muy vivo. Cuando vio que Ronaldo ya sólo le hacía un gol por partido, lo vendió, le dejó ir. Siempre digo que un jugador no hace un club. El Real Madrid se va a recuperar, ganará de nuevo, tiene una gran plantilla, pero es verdad que Cristiano sigue haciendo goles, y la gente se pregunta por qué se vendió. Pero yo siempre digo que Florentino es sabio y si lo dejó ir, por algo fue”.