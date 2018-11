Jorge Solari: “Para entrenar al Madrid tienes que tener más títulos y dinero que los jugadores”

Santiago Solari ha empezado con buen pie su andadura en el banquillo del Real Madrid y su tío, Jorge ‘El Indio’ Solari, habló de esta nueva experiencia de su sobrino en el vigente campeón de Europa y de lo que tiene que tener un entrenador en equipos grandes, un desafío importante para un técnico sin experiencia en la élite como Solari.

“Los Solari somos una familia de fútbol y cuando vienen bien las cosas, pues las disfrutamos como es este caso. Es una oportunidad muy grande, muy importante y ojalá tenga suerte”, afirmó ‘El Indio’, definiendo los valores de Santiago, que le pueden servir de ayuda para su futuro como entrenador madridista.

“Es dificilísimo el vestuario del Real Madrid. Para ser técnico ahí tienes que tener más títulos que los futbolistas de ahí, y más dinero también. Son jugadores que costaron mucho dinero, de mucha categoría y trayectoria…”, aseveró, sobre la complicación de entrenar al Real Madrid. “El oficio es difícil, por eso le pagan tan bien”, completó.

Jorge, en cambio, reconoció que no ha tenido contacto telefónico con su sobrino en las últimas semanas. “No hemos hablado recientemente, pobrecito, hay que dejarlo tranquilito, no hay que molestarlo. Si necesita hablar con alguno de los de acá, llamará, Después le visitaremos o hablaremos por teléfono”.