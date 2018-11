El Calcio tienta a Isco

La situación de Isco Alarcón ha dado un vuelco tras la llegada de Santiago Solari al banquillo del Real Madrid. El jugador del conjunto blanco ha visto como su papel ha pasado a ser un indiscutible en el esquema madridista a ser un habitual en el banquillo en los partidos que lleva el argentino en el cargo. Una situación que ha provocado que se haya despertado el interés, sobre todo, de los equipos italianos.

Los grandes de la Serie A quieren pescar en las aguas revueltas del Bernabéu. Las estrellas del campeón de las últimas tres ediciones de la Champions League están muy cotizadas y desde Italia ya se han interesado en más de una ocasión por ellos. Equipos como la Juventus, Milan o Nápoles estarían dispuestos a tratar de hacerse con los servicios de Isco, que ha sido fundamental en los éxitos del conjunto blanco en estas temporadas.

Pese a no contar quizás con todo el peso que debería dentro de la plantilla, en el último año sí que ganó enteros y se hizo un hueco en el once, llegando a ser indiscutible. Precisamente, su ausencia, al ser operado de urgencia de apendicitis, coincidió con la gran crisis del equipo, que terminó con el despido de Lopetegui tras la derrota por 5-1 en el Camp Nou.

Pese a ello, con la llegada de Solari, Isco no está contando con minutos. El conjunto madridista ha conseguirod revertir la situación con el argentino tras vencer en los cuatro encuentros que han disputado bajo su mando. Pero en ellos, falta casi siempre la figura del malagueño. Y es que en este periodo ha dispuesto sólo de 53 minutos, partiendo desde el banquillo en todos ellos.

Isco no jugó en Melilla, donde estaba ultimando su vuelta tras convalecer de la operación, y sí que lo hizo ante el Valladolid y el Viktoria Plzen. Pero los minutos que tuvo en aquellos partidos fueron mínimos. Únicamente 35 minutos frente a los pucelanos y 18 contra los checos. Además, en la victoria ante el Celta en la última jornada liguera, no llegó ni a saltar al césped.

A todo esto hay que sumar una pérdida de confianza por parte del resto de estamentos del club. Tal y como reveló Eduardo Inda, director de OKDIARIO, en ‘El Chiringuito de Jugones‘, el jugador está “enfrentado con los pesos pesados del vestuario“. Además, tampoco goza “del favor de la cúpula” directiva del conjunto madridista.

Con todo ello, no sería descartable la marcha del jugador en el próximo mercado veraniego, si la situación no se revierte. En la actualidad, desde el conjunto madridista no están contentos con su rendimiento, lo que le ha costado irse al banquillo. Aunque los rumores acerca de su marcha se han convertido ya en un tema habitual temporada tras temporada, el interés del Calcio en el jugador podría provocar, esta vez sí, su salida definitiva del Real Madrid.