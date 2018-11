Valdano: “Me reunía con Solari para que se fuera del club y él decía que no”

Contó la anécdota en Onda Cero, cuando él era director deportivo blanco e intentaba traspasarlo.

Santiago Solari ha demostrado en los escasos días que lleva sentado en el banquillo del Real Madrid ser un hombre de club. De esos que anteponen el escudo y la historia a cualquier figura, ya sea él mismo o alguno de sus jugadores. El argentino lo es ahora pero también lo fue un su etapa sobre el césped. Jorge Valdano, en una entrevista para El Transistor, desveló una curiosa historia de su etapa como director deportivo blanco.

“Cuando era director deportivo Solari era el único suplente de categoría que tenía el equipo, era muy cumplidor; hubo charlas en la que le invité a salir del club”, contaba Valdano ante los micrófonos sobre una situación en la que intentó sacar del Real Madrid al Solari jugador y éste se negaba: “Cada tres meses me reunía con Solari para invitarle a salir del club, por circunstancias económicas, y él me decía que no; todo en un tono muy cordial”.

Valdano también valoró la situación actual de su compatriota, que se ha ganado con los últimos encuentros de su equipo, un sitio en el banquillo del Real Madrid, al menos un oportunidad: “En el Real Madrid lo que era provisional empieza a ser definitivo y eso es importante, aunque tiene que mejorar como equipo”.

El argentino le regalaba un consejo a Solari, una vez que ha superado la fase de pruebas con nota, saliendo de la trastabillada racha de resultados: “Se tiene que sentir para hablar con la autoridad de un entrenador, no con la de un empleado del club, porque una cosa es hablar bien y otra saber lo que tienes que decir para no comprometerte“.

Por último, alabó la figura de Karim Benzema en las últimas fechas, uno de los que han provocado que el equipo blanco vuelva a estar en alza tras las dudas generadas en la últimas semanas de Julen Lopetegui: “El Real Madrid ha hecho un ejercicio de superviviencia que tiene mucho valor con una figura que ha sido Benzema“.