Solari deja de ser entrenador interino del Real Madrid

El Real Madrid ha presentado los documentos necesarios a la RFEF para que Solari pase de ser el entrenador interino del conjunto blanco al oficial del primer equipo

Santiago Solari ha dejado de ser entrenador interino del Real Madrid para convertirse en el técnico del primer equipo después de que el conjunto blanco haya comunicado su intención a la Federación Española de Fútbol. El técnico argentino sólo podía estar en el cargo como interino durante 14 días, plazo que ya se ha cumplido.

“Todo está en orden. El Real Madrid se ocupó de su contrato y no hay problema”, informó la RFEF. La duración del nuevo contrato no fue desvelada por el Real Madrid, que no informó oficialmente de su decisión. Designado a finales de octubre después de la derrota en el Clásico en Barcelona por 5-1, el entonces entrenador del filial debía reemplazar “provisionalmente” a Julen Lopetegui, despedido por sus malos resultados.

Sin demasiados entrenadores disponibles en el mercado a media temporada -sonaron Antonio Conte y Roberto Martínez-, el argentino convenció en dos semanas a jugadores, aficionados y directivos con su estilo y con sus resultados. La victoria ante el Celta de Vigo por 4-2, el primer encuentro de entidad en un calendario bondadoso para Solari, confirmó su impacto en la dinámica del equipo.

Después de cinco derrotas en los últimos siete partidos de la era Lopetegui, el Madrid cuenta sus partidos por victorias en los cuatro enfrentamientos dirigidos por el argentino. Bajo su batuta, los campeones de la Champions las últimas tres temporadas consiguieron 15 goles y sólo encajaron dos, el mejor arranque de la historia para un entrenador del Real Madrid.