Sánchez ‘asalta’ la casa blanca

Javi Sánchez pasó con nota en Balaídos su primera gran prueba como integrante del primer equipo del Real Madrid Solari confía ciegamente en las posibilidades del central

Javi Sánchez pasó con nota en Balaídos su primera gran prueba como integrante del primer equipo del Real Madrid. Cuando se disputaban los últimos minutos del primer tiempo del duelo que midió al Celta y a los blancos, Sergio Reguilón se lesionaba y Solari no dudaba. El canterano era el elegido para ocupar el centro de la defensa junto a Sergio Ramos, desplazando a Nacho al lateral izquierdo.

Ahora, confirmada la baja de larga duración de Nacho, Javi Sánchez tendrá galones de titular al menos hasta que el Real Madrid pueda acudir al mercado de invierno para reforzarse.

Su partido fue más que notable. Saltó casi sin calentar y solventó los arreones finales del Celta en el primer tiempo. Cuando Undiano Mallenco señalaba el descanso, se quedaba junto a Javi Mallo realizando ejercicios de calentamiento sobre el desierto césped de Balaídos. Sabía que en el segundo acto comenzaría su gran prueba. Y no defraudó. Ni la injustísima amarilla que vio al comienzo le pesó.

Sánchez tiró de casta y calidad para solventar la papeleta. Fue bien al corte, estuvo contundente en cada lucha y sacó muy bien el balón jugado desde atrás. Además, mostró valentía en los minutos finales, cuando el conjunto gallego más endureció el partido. Lejos de amedrentarse, fue a todas, aunque en alguna acción se llevó algún choque que le dejó visiblemente dolorido.

Javi ha jugado en tres de los cuatro partidos que Solari ha dirigido como entrenador del Real Madrid. Sólo se perdió el duelo ante el Valladolid. Fue titular ante el Melilla en Copa del Rey, debutó en Champions contra el Viktoria Plzen y participó frente al Celta. Ante las múltiples bajas defensivas que azotan a los blancos, el argentino no ha dudado en ascenderle para que se empiece a curtir con los mayores.

Pero el zaguero sólo está certificando lo mucho y bueno que mostró en pretemporada. Fue uno de los grandes atractivos de la gira americana del Real Madrid. Lopetegui le utilizó mucho y el canterano respondió con nota. Durante el verano se llegó a valorar la posibilidad de que estuviese a caballo entre el primer equipo y el Castilla, pero el ya ex entrenador vasco no terminó de apostar por él. No obstante, para Solari ha sido un fijo en el filial y su capitán, lo que le otorga la posibilidad de tener más protagonismo con los mayores mientras dure la estancia del argentino en el banquillo del Santiago Bernabéu.

Sánchez destaca por su potente físico, su rapidez a la hora de ir al corte y una personalidad que le permite imponerse en el centro de la zaga. Además, cuando se incorpora al ataque, sus 190 centímetros le convierten en una seria amenaza para las defensas rivales, ya que maneja muy bien el juego aéreo.