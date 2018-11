Figo: ¿Neymar al Madrid? Depende de las partes, no sé si se quedará en el PSG”

Luis Figo, ex jugador del Real Madrid y Barcelona y conocido mundialmente por su fichaje por el equipo madridista procedente del eterno rival, habló de la posibilidad de que Neymar abandone el PSG a final de temporada, con el interés del Madrid por hacerse con los servicios del brasileño aún muy presente.

“Si hablamos solo de su calidad, es un jugador, pero no sé si se quedará o no en el PSG. Si un jugador no quiere quedarse en un equipo, no creo que cualquier club lo retenga. No sé qué sucederá. Desde luego, el PSG es obviamente un club económicamente muy fuerte, como un estado. En términos de mercado de jugadores sabemos que todo es posible en el fútbol. ¿Podría ir Neymar al Real Madrid? Depende de las partes y lo que el mercado permita”, afirmó Figo.

El luso también opinó sobre la otra gran estrella del PSG, Kylian Mbappé. “En circunstancias normales, diría que podría convertirse en el mejor del mundo, porque es un futbolista impresionante, pero también va a depender de los trofeos que pueda ganar con su club o de los lejos que llegue en la Champions”.