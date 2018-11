Solari: “Bale tiene que comerse el campo cada vez que sale”

Santiago Solari atendió a los medios en la previa a la visita a Balaídos correspondiente a la jornada 12 de la Liga Santander El Celta de Vigo - Real Madrid se juega este domingo 11 a las 20:45 horas

El técnico del Real Madrid, Santiago Solari, compareció ante los medios en la previa del duelo ante el Celta de Vigo (domingo, 20:45 horas) de la jornada 12 de la Liga Santander. El argentino buscará su cuarta victoria con los blancos, consciente de que lo que ocurra en Balaídos será decisivo en su futuro. El técnico argentino defendió al capitán Sergio Ramos por el golpe que dio a un jugador del Viktoria Plzen y confía en que Gareth Bale “se coma el campo”.

Lo mejor del equipo

“Seriedad, compromiso, orden, el hambre y las ganas de hacer gol. Tenemos que tratar de repetirlo siempre”.

Críticas a Ramos

“Nuestro capitán es un hombre valiente y honesto. Todos los que jugamos al fútbol sabemos que es un deporte de contacto, con tíos de 80 kilos, moviéndose a máxima velocidad, esa situación es parte del juego. No hubo mala intención. No hay nadie que se haya partido mas veces la nariz que él, creo que se lo ha roto más de tres veces. No hay mala intención, siempre se juega limpio y hay golpes, es un deporte de contacto”.

Conseguir cuatro victorias consecutivas

“Tres puntos muy importantes, ganar fuera de casa contra un rival que hace las cosas muy bien, vamos a tener que estar igual de concentrados que en los otros partidos para traernos los puntos de allí. Veo a los jugadores con ganas de traerse los puntos para recortar. El partido lo jugamos todos, todos los estamentos del club, cada uno en su cometido, está comprometido para hacer su trabajo y que nos vaya bien”.

Reguilón y Odriozola

“Hay muchas circunstancias, lesiones, Odriozola y Reguilón lo han hecho muy bien, están trabajando muy serio, igual que el resto, lo están haciendo muy bien. Han jugado Copa, Liga, Champions… No han notado el peso, lo están haciendo muy bien y eso es una alegría. Cuanta más competencia hay es mejor para el equipo”.

Modelo competitivo

“Los vestuarios son siempre iguales, están llenos de futbolistas, son gente que viven por una ilusión, hacerlo lo mejor posible, eso no cambia nunca. Quieren divertirse y ganar y para eso hay que hacer muchas cosas, el nivel competitivo de este equipo no lo voy a descubrir yo ahora, vienen ganando muchas cosas desde hace mucho tiempo”.

Bale

“Me ha gustado en todas partes. Tiene condiciones para jugar en la izquierda, arriba, en la derecha arriba, de centro delantero, en punta y de lateral izquierdo. Lo que tiene que hacer Gareth es comerse el escenario cada vez que juega. Lo mismo que hizo el otro día ante el Viktoria Plzen”.

Isco

“Isco sabemos de su calidad y lo especial que es en su posición. Está entrenándose para ponerse a tope, no es fácil ponerse al 100 % tras la operación, pero está entrenando como todos los demás para estar al 100%”

Cómo se ha tomado Isco la suplencia

“Esto es un equipo de fútbol y todos sabemos que el fútbol trata de entrenar al máximo para estar disponible para jugar. Por supuesto que el rol del entrenador es hacer las alineaciones, pero todos los jugadores lo tienen muy claro. Supongo que (se lo ha tomado) con profesionalidad”.

Cariño de los jugadores

“Siento el compromiso y seriedad que le están poniendo a cada uno de los partidos y es lo mismo que tenemos que hacer de cara al partido de mañana”.

Balance y cambio

“Nosotros ponemos nuestro empeño y seriedad, algo que no hace nunca el deportista de élite es subestimar al rival. Todos los partidos hay que jugarlos hay que hacer muchas cosas bien para luego ganarlos, no le resto ninguna importancia al trabajo que hemos hecho como grupo para ganar los tres precedentes y vamos a tener que hacer eso y más para ganar el próximo”.

Keylor

“Si he hablado o no corresponde a nuestra intimidad, Keylor es un señor, un hombre fuerte y de fe, se ha entrenado perfectamente, es un hombre muy querido en el vestuario, es un equipo de 24 profesionales y ellos saben bien su trabajo”.

Partido ante el Celta

“Duro”.

¿Partido clave en su futuro?

“Cada partido es definitivo por muchas cosas porque si pierdes puntos esos puntos no se pueden recuperar. yo me enfoco solo en eso. Trabajo de más largo plazo queda fuera de nuestro rol. Lo que estamos cerca del campo nuestro trabajo es encarar el próximo partido”.

Método

“Mi idea es hacerlo lo mejor posible para ganar mañana, para eso nos entrenamos. Tengo claro que el fútbol pertenece a los futbolistas, los entrenadores son indispensables por supuesto, pero el fútbol es esencialmente de los futbolistas y así lo va a ser siempre”.