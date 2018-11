Wenger: “No he podido decir que no al Madrid porque no han contactado conmigo”

Arsene Wenger, ex entrenador del Arsenal y actualmente sin equipo, aclaró que el Real Madrid no le ha contactado para reemplazar en el banquillo a Julen Lopetegui. El técnico francés desmintió que hubiera rechazado al vigente campeón de Europa, simple y llanamente porque no ha recibido ninguna oferta en estas semanas para hacerse cargo del equipo.

“El Real Madrid no ha contactado conmigo, así que no he podido decirles que no”, afirmó rotundamente Wenger, en unas declaraciones a BeIN Sports. Arsene ya estuvo cerca de recalar en el banquillo merengue hace unos años, cuando era técnico de un entonces exitoso Arsenal. En aquel tiempo, ambas partes no se pusieron de acuerdo y no pudo firmar, al contrario que en la actualidad.

Wenger aseguró que tampoco ha recibido una oferta por parte del Milan, que estaría planteándose el nombre del galo para sustituir a un aún inexperto Genaro Gattuso. “Fake news”, ironizó el técnico.

A sus 69 años, Wenger habló sobre su retirada, dejando la puerta abierta a una decisión hasta el próximo mes de enero. “Todavía no he tomado ninguna decisión sobre mi futuro. Normalmente me enfrento a los problemas cuando los tengo delante, tratando de encontrar una solución, pero en este momento no tengo ningún problema que resolver. En enero elegiré qué hacer”.