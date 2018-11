Keylor Navas no se rinde

Ha pedido a Costa Rica no ir convocado para seguir trabajando en Valdebebas Solari le ha dado la Champions y la Liga a Courtois, pero el tico se resiste a tirar la toalla

No ha sido una carrera fácil la de Keylor Navas hasta llegar al Real Madrid, donde tampoco le pusieron una alfombra roja cuando llegó. Si algo caracteriza al portero costarricense es su tremenda profesionalidad, su esfuerzo diario, su tesón. En estos momentos está atravesando una situación muy complicada, quizás la más difícil desde que aterrizó en la capital de España en el verano de 2014. Sin embargo, Keylor Navas tiene claro que no se va a rendir y va a seguir dándolo todo a diario en Valdebebas para intentar hacer cambiar de opinión a Solari.

El entrenador argentino, a diferencia de lo que venía haciendo Lopetegui hasta que fue destituido, ha apostado por Courtois también en la Champions League. Es decir, el belga es el portero titular en Liga y en Europa y Keylor Navas parece relegado a la Copa del Rey, una competición de menor escala. El duelo del pasado miércoles ante el Viktoria Plzen fue un punto de inflexión, pero el tico no quiere hundirse en la miseria, no quiere tirar la toalla y no va a hacerlo.

Prueba de ello es que ha pedido a la selección de Costa Rica que no le convoque para el próximo parón internacional porque quiere seguir trabajando al cien por cien en la Ciudad Real Madrid bajo las órdenes de Solari. Así lo reconoció el propio seleccionador costarricense, Rónald González: “Lo de Keylor todos lo sabemos, es un caso que a todos nos inquieta y que nos trae opiniones, ya con él nos entendimos antes, por la situación de él, inestable, nos ha manifestado que es un momento indicado para que se quede en el Madrid”.

Keylor Navas, el portero de las tres últimas Champions consecutivas, va a vender cara su piel. Sabía que podía ser una temporada difícil cuando el Real Madrid fichó a Courtois, el mejor arquero del pasado Mundial y uno de los mejores del planeta, pero el tico quiere seguir peleando. De hecho, su idea es no marcharse del Real Madrid en el mercado de invierno salvo que llegara una oferta irrechazable de un club que le tiente lo suficiente. Mientras tanto, el costarricense sigue siendo jugador del Real Madrid, y sabe que cuenta con el apoyo de todo el vestuario, una caseta en la que se tiene especial cariño al meta tico por todo lo que han vivido juntos durante los últimos años.