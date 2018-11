Ceballos apuñala a Lopetegui: “El cambio de técnico nos ha venido bien”

Dani Ceballos pasó por los micrófonos de la 'Cadena SER' y valoró de manera positiva la salida de Lopetegui: "El cambio de entrenador nos ha venido muy bien" El centrocampista destacó la labor de Solari: "Ha sido capaz de dar un vuelco a la situación. Estamos muy contentos con él"

Dani Ceballos valoró de manera positiva la marcha de Julen Lopetegui en el devenir del conjunto blanco. “Creo que el cambio de entrenador nos ha venido bien porque hemos enlazado tres victorias seguidas y eso es muy importante”, comentó Ceballos ante los micrófonos de El Larguero, de la Cadena SER.

Dani Ceballos disputó los 90 minutos del partido ante el Viktoria Plzen en el que los de Santiago Solari se llevaron una aplastante victoria de 0-5, con la que suman 9 puntos en el grupo G de la Champions, los mismos que tiene la Roma. El centrocampista pasó por los micrófonos de El Larguero y comentó cómo valora la salida de Lopetegui y la llegada de Solari, así como su papel en el equipo.

“No me esperaba que Lopetegui me dejase fuera de la convocatoria frente al Plzen, hablé con él pero era una decisión suya”, dijo sobre la elección del técnico vasco de no incluirle en la lista de convocados ante los checos en el Bernabéu, que fue su último partido de Champions como entrenador blanco. “Lopetegui confió mucho en mí, me dio minutos después de no jugar mucho pero creo que el cambio de entrenador nos ha venido bien porque hemos enlazado tres victorias seguidas y creo que eso es muy importante“, valoraba Ceballos.

De tres partidos con Solari al frente, el 24 blanco ha sido titular en dos, ante el Melilla y en Praga, aunque se quedó en el banquillo en el encuentro de Liga. “Solari ha sido muy claro conmigo desde el primer momento. La plantilla es amplia y todos tenemos que sumar. Después del partido ante el Barça tocamos fondo y creo que el cambio nos ha venido bien. Anímicamente estábamos muy mal y Solari ha sabido dar un vuelco a la situación”.

La plantilla del Madrid está muy contenta con el técnico argentino y quieren que siga lo que queda de temporada, aunque la última decisión no la tienen ellos y pende también de lo que ocurra en Vigo el próximo domingo. “Estamos muy contentos con Solari. Lleva muy buena dinámica, pero nosotros no tomamos estas decisiones, se toman desde arriba“, concluía Ceballos.