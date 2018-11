Benzema: “Yo juego al fútbol para hacer historia”

Karim Benzema atendió a los medios de comunicación tras el triunfo del Real Madrid ante el Viktoria Plzen. El galo fue clave con dos goles, uno de muy bella factura, en uno de sus mejores partidos en los últimos tiempos.

Triunfo

“Estoy contento por la victoria, los goles y por manejar bien el partido. Con confianza hacemos cosas buenas. Tenemos que marcar goles y no encajar”.

Su fútbol

“Cada año es igual. Yo juego al fútbol para hacer historia. A veces la gente no entiende bien lo que hago en el campo, pero siempre estoy para ayudar. Lo más importante es ganar”.

Críticas

“No me duele porque tengo 30 años, tengo hijos y siempre es así”.

Buen juego

“Hoy fue un juego bonito. Este es el Real Madrid que todos quieren mirar. Los rivales son muy difíciles y nosotros tenemos que aguantar y que luchar para continuar ganando partidos”.

Exigencia

“Yo no tengo peso, eso es cosa de fuera. Yo estoy aquí para ayudar a mis compañeros y cuando ellos me dan el balón tengo que meter goles”.

Solari

“Claro, tenemos un entrenador ahora y estamos bien”.

200 goles

“Estoy muy orgulloso de llevar más de 200 goles en el mejor club del mundo. Es mucho trabajo y mucho sacrificio y me siento con confianza para meter más”.

Mala suerte

“Eso es el fútbol. A veces metes y otras no se pasa bien”.

Suerte

“Yo digo un poco de suerte. A veces jugamos bien y no ganamos. Ahora tenemos confianza y aunque es difícil tenemos mucha fuerza”.

Oportunidades

“Yo no soy así. Yo vivo para la gente que le gusta el fútbol y que sabe mucho de fútbol. Las cosas son así y no van a cambiar. Siempre quiero meter goles, aunque a veces no se puede. Tengo que tener oportunidades. Si fallo varias se me puede criticar, pero con una… Pero eso es el Madrid, el mejor club del mundo”.

Puntería

“Sólo un poquito de suerte. No encajamos. Antes no entraba y ahora sí”.