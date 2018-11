Solari: “Vivimos en crisis permanente incluso cuando ganamos Champions”

Santiago Solari analizó la contundente victoria del Real Madrid en la República Checa, un encuentro que el conjunto blanco sacó con muy buena nota tras golear al Viktoria Plzen y prácticamente sellar el pase a octavos de final de la Champions.

Análisis del partido

“Hicimos un buen partido y los jugadores hicieron unos goles espectaculares. Son muy buenos. Fuimos muy serios. Hicimos el trabajo que teníamos que hacer para llegar aquí”

Cinco goles

“Hemos hecho muchas cosas bien, pero sobre todo la seriedad y el trabajo que hubo, también las ganas de hacer gol. Se pueden hacer tantos goles cuando estos futbolistas tienen esta calidad. Hemos visto goles bellísimos”.

La portería

“Yo te puedo hablar del próximo partido. No te voy a decir la alineación. Es una decisión que he tomado. Keylor es un señor, tiene toda mi admiración como futbolista y todo mi respeto como hombre. Es un jugador importante d de la plantilla. Sabemos que uno es importante no solo cuando juega. Siempre es importante cuando no se juega. Keylor es muy querido dentro de la plantilla”.

¿Se cambiarán los pitos por aplausos?

“Si se gana 0-5 por supuesto que habrá aplausos. Todos los partidos son distintos y ya veremos en el próximo. Seguiremos trabajando con sacrificio”.

Felicidad en el banquillo

“Han conseguido ellos la victoria. Son ellos los que juegan y se merecen hoy llevarse seta victoria. Ahora tenemos que empezar a pensar en el próximo partido”.

Victoria con goles

“Hemos hecho un partido muy serio de principio a fin. Los jugadores han mostrado su talento de cara al gol, algunos preciosos. Poco más que decir. No hay forma de terminar 0-5 en Champions si no se hace un partido de estas características. Muy contento y feliz, pero el mérito es de ellos”.

Balance de victorias

“Hay grandes jugadores en este equipo. Son capaces de llegar hasta donde quieran, lo demostraron en el pasado. No tienen techo. Por supuesto que jugando con esa seriedad, compromiso y entrega va a ser un equipo que vea gol. Habrá partidos en donde nos hagan daño”.

Cambio de cara

“Es mérito de ellos, estoy convencido. Tienen grandes condiciones. Hay muchas etapas. Hay otro partido el fin de semana que es muy complicado y muy difícil”.

¿Se ve como entrenador toda la temporada?

“Solo puedo pensar en el próximo partido a todos los efectos. Puedo valorar el próximo eslabón de la cadena. Y no me parece mal que sea así. El fútbol es presente y lo más importante es el siguiente partido. Es así. Es ahí donde tenemos que concentrar toda la fuerza y energía”.

¿Crisis cerrada?

“No conocen el Madrid (a periodista checo). Vivimos en crisis permanente todo el tiempo, incluso cuando ganamos Champions”.

Odriozola y Reguilón

“No dejan de ser dos futbolistas muy jóvenes. Hace año y medio se enfrentaban en Segunda B en un Castilla – Real Sociedad B. Que estén dentro y jugando con solvencia a pesar de la juventud es muy importante con el club. También es una alegría el debut de Javi Sánchez, que ha estado en todas las categorías inferiores y que es un ejemplo para todos los chicos de la cantera”