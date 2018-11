Juan Carlos Cubeiro, autor de ‘Liderazgo Zidane’: “Lopetegui se autoeliminó del Real Madrid”

Zinedine Zidane es una de las figuras revolucionarias del fútbol contemporáneo. El francés cambió la forma de pensar de muchas personas en su etapa como jugador y ha repetido la fórmula en su corto pero victorioso camino en los banquillos. Juan Carlos Cubeiro, autor del libro ‘Liderazgo Zidane’, que relata las actuaciones del entrenador del Real Madrid en tres de los más exitosos años de la entidad, recibe a OKDIARIO en una conversación que se abre con una frase que define perfectamente lo que es Zizou como técnico. “El liderazgo es un talento de influencia, de autoridad moral y credibilidad”.

Cubeiro ha colaborado con la RFEF en los cursos de dirección deportiva como experto en liderazgo, faceta que domina en unos tiempos en los que como Zidane, los grandes entrenadores se diferencian por su capacidad de tratar a los jugadores. “Tiene una credibilidad muy especial. Cuando se habla de egos, no se trata de un ego cualquiera, tienen las ideas muy claras de lo que les gusta. Hace 20 años a Del Bosque, por ejemplo, le llevaban de otra manera. Es un casi millenial que busca el consenso, no va a gritos a pesar de que pueda tener su ímpetu, en el trato diario sabe que el fútbol es de los jugadores, quiere liderar inspirando y consiguiendo resultados”, afirma sobre Zidane.

Sobre el futuro de Zizou, Cubeiro apuesta por un destino diferente al que todos especulan. “Se habla mucho ahora de qué va a hacer Zidane. Yo creo que el Manchester United ahora mismo, sustituir ahí a Mourinho no le motiva nada… ¿Para qué? Luego su otro equipo de corazón es la Juventus, podría llegar a ser director deportivo“.

El autor de Liderazgo Zidane tampoco descarta un regreso a Madrid, aunque con unas funciones diferentes. “Ojalá Zidane pueda hacer la transformación cultural del Madrid, que está agotado en sus estrellas y como modelo. Él podría hacerlo. Tiene una magnífica relación con Florentino Pérez, que no se ha estropeado a pesar de la dimisión, y podría hacer la transformación que el Madrid necesita”.

Zidane vs Lopetegui, una comparación odiosa

La destitución de Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid ha sido uno de los acontecimientos futbolísticos de las últimas semanas, y Cubeiro lo analiza desde una perspectiva que va más allá de la táctica. “Zidane estuvo magistral sobre todo el tema de las emociones. Ves a Julen y le ves que está sufriendo un montón. Puedes ser obsesivo, pero en el campo no se te puede ver tan tenso porque lo contagias”.

“Lopetegui me está haciendo la campaña del libro”, comenta en tono de broma, antes de proseguir en un análisis de las capacidades e incapacidades de Julen, muchas de ellas inevitables para el vasco por su trayectoria previa. “Fue un portero que tuvo suerte de estar en los equipos en los que estuvo, pero nunca destacó. No es Iker o Buffon. Zidane hasta el cabezazo le ha permitido sembrar una impronta, y además tiene una marca personal que llega y que le hace ser respetado. La buena relación de ZZ con Florentino hace que le haya podido decir de hacer cosas que no habrá hecho otro. Julen ha sido más correa de transmisión, en este caso para lo malo”.

“La serenidad o la sonrisa de Zidane no la tiene Julen. A su padre ya le importaba más que las notas en el colegio que empatizara, que cayera bien y agradara y es algo que le da otra altura. Zidane ganó la Champions y a Julen no le va a dar ni tiempo“, afirma Juan Carlos, dejando constancia que en Lopetegui y su paso por el Madrid la comparación con Zidane le ha perjudicado. Julen debería haber aprendido que no hay que salir de los equipos mal (España, Oporto) y eso también le ha perseguido”.

Una destitución esperada

Sin estar de acuerdo con la comparación entre Benitez y Julen –”Benítez es mejor entrenador pero con un problema emocional fuerte, le echan porque cae mal”, afirma–, Cubeiro despeja la incógnita de lo que pudo ser la clave para la destitución final del técnico vasco. “No creo que nadie piense que Lopetegui fuera a cambiar la dinámica y dar un puño sobre la mesa. Si haces lo mismo sale lo mismo y el presidente no va a dimitir, así que acaba sacrificando al entrenador. Estaba abocado a la salida, porque no parecía que pudiera sacar un carácter que aunque no lo parecía, sí lo tenía Zidane. Mourinho tiene carácter, Pochettino, Guardiola a su manera… pero no veo a Julen cambiando radicalmente. Él mismo se ha autoeliminado”.

Para finalizar, Cubeiro reconoce que Zidane le ha cambiado en sus pensamientos. “Yo creo que he cambiado mi perspectiva. Decimos en el talento que al principio hace falta aptitud (táctica en este caso) y después actitud. Pues entrenando en la élite al final la actitud puede sobrepasar la aptitud. Zidane tiene una actitud de contagio emocional que es la clave de su liderazgo. Las cosas emocionales, de ilusiones, están en Zidane más que la parte táctica. Y ha triunfado porque no ha dado nada por perdido. Eso te lo da un entrenador que se lo cree”.