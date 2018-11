Aytekin le devolvió un favor al Madrid y perdonó la roja a Ramos

El colegiado alemán de origen turco dirigía por primera vez al Real Madrid Siempre será recordado por su calamitosa actuación en el Barcelona-PSG de hace dos temporadas

Deniz Aytekin, polémico árbitro que siempre será recordado por aquel Barcelona – PSG de octavos de final de la Champions hace dos temporadas, fue el encargado de pitar el encuentro que enfrentó al Real Madrid ante el Viktoria Plzen en la cuarta jornada de la fase de grupos de la máxima competición continental. El alemán de origen turco estuvo correcto y pasó casi desapercibido, aunque los checos no acabaron del todo contentos.

La primera acción polémica del encuentro llegó en el minuto 9. Chory, espigado delantero del equipo local, intentó controlar un balón en el área a la vez que se daba la vuelta para fusilar a Courtois, pero la acción acabó en nada porque Sergio Ramos estuvo rápido al corte. El ariete del Viktoria Plzen reclamó penalti con efusividad, pero no hubo contacto y Aytekin estuvo bien no señalando nada.

No estuvo tan acertado poco después, en el minuto 14, cuando el propio Sergio Ramos propinó un fuerte codazo a Havel en una pugna. El jugador cayó al suelo y acabó sangrando por la nariz, aunque la principal duda es si el gesto fue voluntario o no. En cualquier caso, el colegiado alemán de origen turco no mostró ni amarilla al sevillano, que si hubiera VAR en la Champions League podría haberse marchado a la caseta a los 15 minutos… También se quejaron los checos de que el cuarto gol del Real Madrid, obra de Bale tras un buen centro de Reguilón y dejada de cabeza de Benzema, fue precedido por una falta de Casemiro, aunque las imágenes muestran que el brasileño, pese a ir fuerte abajo, toca balón.

Igual fue permisivo con los jugadores blancos ante la intensidad que mostraron durante todo el encuentro, quizás le pesaba en la conciencia aquella fatídica actuación en el Barcelona-PSG de hace dos temporadas, un arbitraje que empujó al equipo azulgrana a cuartos de final de aquella edición de la Champions League.