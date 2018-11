Aspas: “Hubo interés del Real Madrid, pero ficharon a Mariano”

Reconoce que hubo interés del Madrid pero que desconoce si llegaron a hablar entre clubes. Alabó el trabajo de Lopetegui y reconoce la pérdida de pegada de los blancos sin Cristiano.

Iago Aspas reconoce que el Real Madrid se interesó por él el pasado verano. Lo hizo en una rueda de prensa con motivo de su nominación a jugador del mes de LaLiga Santander, en la que el foco de las preguntas iban dirigidas hacia el conjunto blanco, próximo rival del Celta de Vigo. Pese a que “no se pusieron en contacto” con él, “es cierto que hubo interés”, reconoce el atacante gallego.

Aspas se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes del panorama nacional, lo que provocó que los blancos, en un intento de reforzar su delantera, le tuviera en su agenda: “Conmigo no se han puesto en contacto, pero sí sé que hubo interés por parte del Real Madrid. No sé si llegaron a hablar entre clubes”. Aunque reconoce que “en el fútbol nunca sabes lo que va a pasar”, afirma estar “muy muy contento en mi casa” y que le quedan “cuatro años de contrato”.

También habló sobre las declaraciones de Dani Carvajal, en las que considera que Julen Lopetegui es el mejor entrenador que ha tenido. El de Moaña añade que le “gustaba mucho como entrenador, no sólo él, sino todo su cuerpo técnico, su forma de trabajar, cómo afrontaba los partidos…”. Pero reconoce que “en el fútbol mandan los resultados y no sacaba los partidos adelante. En el Real Madrid hay mucha exigencia y pasó lo que pasó”.

El jugador celtiña habló de los posibles motivos por los que el ex seleccionador no triunfó en el club blanco: “En el fútbol mandan los resultados. Es cierto que tuvieron muchos cambios y la marcha de Crisitiano, que a veces tapaba muchas carencias con sus goles. No le dio tiempo a imponer su método para ir a más”.

Sobre la ausencia de Cristiano, Aspas apunta que los madridistas “ganaban muchos partidos por la pegada que tenía”, pero que este curso “estaban jugando mejor”. Pese a perder a su gran goleador, el internacional español no se fía de los blancos: “Contra el Real Madrid nunca sabes lo que puede pasar. Puede haber muchas situaciones dentro del partido. Es cierto que perdieron algo de pegada, pero tienen más posesión, más toque…”.