Achraf: “Lopetegui no sabía si iban a traer un fichaje o no”

Achraf Hakimi ha viajado a Madrid con el Borussia Dortmund para enfrentarse este martes al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, en el duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Champions League. Durante una entrevista en El Larguero de la Cadena SER, el defensor repasó la actualidad del Real Madrid y la destitución de Julen Lopetegui, con el que reconoció que “no tuve mucho trato”.

“Solo hablé en una llamada que tuvimos antes de empezar la temporada para ver qué pasaba conmigo y nada más. Él tampoco sabía mucho lo que iba a pasar porque eran sus primeros días en el Madrid y no sabía a quién iban a traer. Y bueno, también yo dije que prefería traer minutos y él no sabía tampoco si iban a traer un fichaje o no“, explicó el jugador cedido en el club alemán.

El club blanco no atraviesa por un buen momento en este inicio de temporada. Al ser preguntado por la situación del equipo en el que se ha criado, Achraf se muestra convencido de que “las cosas están difíciles, pero yo creo que van a salir de esta situación”. Además habló sobre la incorporación de Solari al banquillo del primer equipo, en principio momentánea hasta que encuentren a un sustituto.

Achraf conoce bien a Solari de su etapa en el Castilla y en el Juvenil A y tira una lanza en su favor, cree que puede hacerlo bien al frente del primer equipo: “Me alegro de que tenga la oportunidad de entrenar a un equipo grande como es el Madrid. Yo creo que está capacitado para entrenar al primer equipo y lo va a ir demostrando poco a poco. La intensidad que transmite en cada entrenamiento, en cada partido, se refleja en el campo”.

El canterano blanco se encuentra cedido por el Madrid hasta junio de 2020. Sin embargo, cuando termine su cesión todavía le restaría un año de contrato con el club de su vida, al que asegura que le gustaría regresar para triunfar. “Soy madridista de pequeño y me gustaría triunfar en el equipo de mi vida. Pero de momento yo estoy pensando en el presente, que es triunfar en el Dortmund y que me vayan bien las cosas y luego, lo que pase en adelante, ya se verá”, concluyó.