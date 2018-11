Resultado Real Madrid - Valladolid: 0-0 Sigue en directo la primers parte del partido de la Liga Santander de Real Madrid contra Valladolid

Minuto 31. Remate centrado de Casemiro a la salida de un córner que atrapa sin problemas Masip.

Minuto 30. La puso Bale para un Benzema que estaba bien tapado. Tenía mejores opciones de pase el galés. Los blancos entran más ahora por su banda derecha.

Minuto 27. Buena internada de Odriozola, a modo slalom, en el área. Se marchó de dos, pero no pudo con el tercero. A la que trató de evitar que se perdiera el balón cayó pidiendo penalti, pero Gil Manzano dice que no ha habido nada.

Minuto 25. De nuevo es Kroos quien la pone, para que la defensa peine hacia atrás y corte el peligro. Saque de banda.

Minuto 25. Centraba Asensio y el balón pega en la mano de Moyano. Falta peligrosa favorable al Madrid.

Minuto 23. Muy atrevido por el momento Reguilón. No duda en encarar y colgarla cada vez que tiene opción. Casi todo el ataque madridista está volcado a su banda.

Minuto 21. A punto de quedarse solo Unal, pero erró en el control de un balón en largo y recuperó Ramos.

Minuto 20. Se acerca el ecuador de la primera parte y sigue el empate inicial. Domina el Madrid, con largas posesiones; pero el Valladolid está muy bien replegado, con sus dos líneas de atrás muy juntas, lo que imposibilita a los blancos encontrar huecos por dentro. De momento, las ocasiones de los blancos sólo llegan desde las bandas.

Minuto 17. ¡De nuevo para Masip! Remata otra vez Benzema, de cabeza, desde el área pequeña y la para el portero blanquivioleta. Muy forzado el francés.

Minuto 15. ¡Arriba Casemiro! Bota Kroos y el mediocentro remata de cabeza por encima del larguero.

Minuto 14. Falta lateral peligrosa sobre Odriozola. Peligro.

Minuto 11. ¡Ocasión para Bale de cabeza y Masip que evita el primero! Centro medido de Reguilón al que se adelanta el galés para conectar con la testa y que de no ser por el meta hubiera supuesto el primero.

Minuto 11. Pérdida dd balón de Míchel en la frontal que a punto está de costar un disgusto al Pucela.

Minuto 10. Posesiones muy largas del Madrid, que siempre trata de finalizar mediante centros laterales (casi siempre desde la izquierda). El Valladolid busca salir rápido a la contra, sin mucho peligro por el momento.

Minuto 7. Pase raso ahora de Kroos al corazón del área y Benzema que hace un movimiento extraño. Dudó entre chutar o dejarla pasar para Bale y optó por lo segundo. Despeja la defensa.

Minuto 4. ¡Ha perdonado el primero Benzema! Pase filtrado de Asensio que manda fuera el francés. Rozando el palo se marchó el balón.

Minuto 1. Rueda el balón en el Santiago Bernabéu. Real Madrid 0-0 Valladolid.

16:13. Saltan al terreno de juego los 22 jugadores de Real Madrid y Valladolid, junto a Gil Manzano. Pitos para algún jugador del conjunto blanco.

16:05. 10 minutos para que ruede el balón en el Bernabéu.

15:45. Ya calientan los protagonistas sobre el césped des Estadio Santiago Bernabéu. Menos de mefia hora para que arranque el Real Madrid – Valladolid.

15:30. Será una tarde de reencuentros. Al del equipo con la afición tras la dolorosa derrota en el Clásico, hay que sumar el de Ronaldo Nazario con la que fue su casa. El actual presidente del Valladolid se sentará en el palco, al lado del que fuera su jefe durante su estancia en el conjunto madridista.

15:19. Sergio González, por su parte, va con lo esperado. Pocos cambios respecto a lo visto en este último mes en el Valladolid. Los pucelanos salen con: Masip; Moyano, Kiko, Calero, Nacho; Antoñito, Míchel, Alcaraz, Toni; Leo suárez y Enes Unal.

15:17. Vamos primero con el once del Real Madrid. No, no juega Vinicius. Tampoco Isco. Solari se estrena en casa con: Courtois; Odriozola, Ramos, Nacho, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Bale y Benzema.

15:15. Ya conocemos las alineaciones de Real Madrid y Valladolid.

15:05. Por su parte, el conjunto pucelano, el Real Valladolid, llega lanzado. Racha totalmente contraria a la de los blancos. Los blanquivioletas llegan al estadio madridista tras siete partidos consecutivos sin conocer la derrota. Cinco victorias y dos empates dicen mucho de este recién ascendido. Con 16 puntos se encuentran en una cómoda sexta posición y tratarán de puntuar en un Bernabéu necesitado de puntos.

14:55. El Real Madrid vuelve al Bernabéu, tras la manita encajada en el Camp Nou y con un nuevo entrenador. Habrá que ver como recibe la afición al equipo. El conjunto madridista es noveno en Liga, a siete puntos del líder y a cinco del descenso. Los blancos están obligados a ganar tras cinco jornadas en Liga consecutivas sin hacerlo.

14:45. ¡Saludos y bienvenidos a la retransmisión en directo del Real Madrid – Real Valladolid! Partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga Santander que supondrá el estreno de Santiago Hernán Solari como entrenador en el Santiago Bernabéu.