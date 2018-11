Courtois: “Yo a Vinicius le diría que no mire la prensa y esté con los pies en el suelo”

Thibaut Courtois atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del Santiago Bernabéu tras la victoria del Real Madrid ante el Valladolid. El portero fue titular, hizo un gran partido y pudo dejar su arco a cero.

La suerte

“A veces el fútbol nos devuelve lo que hemos merecido en otros partidos. Hoy en el primer larguero la toqué, en el segundo hay que tener suerte y luego la de Vini pues fue dentro”.

La Champions

“No se nada. Como cada semana entreno bien para demostrar al entrenador que estoy preparado. Estaré listo para jugar el miércoles y si le toca a Keylor le estaré apoyando como siempre”.

Rotaciones en la portería

“En el Chelsea también cambiábamos de vez en cuando. Era una rotación diferente a esta, pero yo estoy aquí para ayudar al equipo. Cuando le toca jugar a Keylor yo le apoyo a él y al equipo. Estoy para jugar bien y así tiene que ser en el Real Madrid”.

Despido de Lopetegui

“He tenido experiencias así. En el Atlético me pasó el primer año y con Mourinho. Siempre lo paga el míster, pero todos somos culpables. Las cosas no querían y nosotros lo dábamos todo. En el fútbol se echa al entrenador porque no se puede echar a 25 jugadores, pero no ha cambiado nada, sólo la suerte”.

Confianza

“El fútbol es mental. Hay que tener confianza y cuando se pierde se va un poco. Hoy hemos jugado contra un equipo que llevaba mucho sin perder y no era un partido fácil. Eso ya no existe. Hay que seguir mejorando y así saldremos de esto”.

Vinicius

“Yo veo a Vinicius un chico con mucha ilusión que espera su oportunidad y cuando sale lo intenta hacer lo mejor que puede. Si yo fuera él no leería mucho la prensa, aunque siempre es bonito cuando hablan bien de ti. En mi experiencia he aprendido que en lo bueno y lo malo es mejor hacer eso. Cada uno puede autocriticarse y escuchar a los entrenadores. Los piropos son bonitos, pero es mejor no verlo mucho y estar con los pies en la tierra para seguir trabajando”.

Entrenador del Madrid

“Yo no creo que esté para decir quién va a ser o quién no va a ser. Eso es una decisión del club. Los nombres que salen en la prensa no se si son verdad, pero a mí nadie me ha preguntado nada. Lo único que puedo decir es que Roberto Martínez es muy buen entrenador y a mí me gusta, pero creo que él está allí muy feliz”.

Relación con Conte

“Lo que salió en El País lo quiero desmentir otra vez. Me parece muy mal que la gente se invente esas historia. Con Mourinho y Conte no acabé mal. Yo estoy aquí para hacer mi trabajo y ayudar al equipo”.

Continuidad de Solari

“Los jugadores estamos aquí para entrenar y jugar bien. Si sigue Solari nos parece muy bien. Nosotros tenemos que trabajar bien y ya veremos lo que el club decide”.