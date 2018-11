Solari avisa: “Aquí no hay jugadores indiscutibles”

Santiago Solari compareció ante los medios de comunicación antes de su debut en Liga Santander como entrenador del Real Madrid. El técnico argentino se mostró optimista de cara al encuentro que medirá a los blancos con el Valladolid.

Primer partido de Liga

“Estaban contentos el otro día como siempre que se gana. Hemos marcado varios goles y hoy trabajaron con mucha alegría. Es lo que tenemos que seguir haciendo”.

Vinicius

“Vinicius es uno más de la plantilla y considero que todos los jugadores de una gran plantilla tienen que estar para titulares. Son todos buenos, con distintos currículums, distintas experiencias… pero cada uno puede aportar lo suyo. Eso es lo que hace un equipo”.

Equipo A y B

“El equipo B de esta institución es el Castilla y el A es el Madrid. Nunca hay jugadores indiscutibles en ningún equipo. Aquí hay jugadores con mucha experiencia, partidos en el lomo y que han sobrevivido a muchas batallas y las han ganado. Eso es un gran bagaje de experiencia y madurez para el equipo. También hay jugadores jóvenes muy destacados para la edad que tienen”.

Jóvenes desaprovechados con Lopetegui

“No me compete juzgar eso. Yo estoy contento por lo que ellos han hecho el otro día. Es verdad que fue contra un equipo contra otra división, pero ellos no lo subestimaron. El resultado es debido a cómo viajó el equipo, con alegría y agresividad”.

Valladolid

“El Valladolid es un equipo muy ordenado, muy bien trabajado. Va a venir con el ánimo muy arriba porque lleva siete partidos sin perder. Nos corresponde hacer un partido muy serio y muy estricto”.

Regreso al Bernabéu

“Uno siente cosas especiales cuando va al Bernabéu como hincha. Yo entro y me emociono cuando veo la tribuna, cuando veo mi abono. Como jugador es indescriptible y como entrenador”.

Llamamiento a la afición

Este grupo ha hecho soñar al madridismo y a cumplir sueños de que el hincha que viene al Bernabéu nos apoye y nos encienda. Nosotros intentaremos encenderlos a ellos”.

Bale

“Tiene el Spotlight para él. Es un jugador fantástico y lo queremos disfrutar todos los días”.

Estilo como entrenador

“Me parece que eso es encasillar. No creo en esas características tan marcadas. Hay momento para todo He tenido en mi experiencia como futbolista muchos entrenadores y si hay algunos que miramos más hacia otro lado y hay otros que menos. Cada cual tiene su activo y es como es. El mío que lo juzguen los demás.

Valores

“Los valores del madridismo, que todos los conocen. La ambición, las ganas de atacar, de buscar el gol. No rendirnos nunca, el sacrificio. Todos esos valores que este equipo tiene inculcados desde hace años y por eso han ganado todo lo que han ganado”.

Seguir en el Madrid

“Yo no me lo planteo, lo único que miro es el partido siguiente. Es lo único que puedo y debo hacer. Yo me enfoco a eso y el equipo también. Es lo que importa en el fútbol y está bien que así sea”.

Experiencia de Vinicius

“Para mí lo de Vinicius es sencillo. Tiempo y juego. Tiene apenas 18 años y el oficio y la experiencia van haciendo al futbolista. Juego porque para tener esa experiencia tiene que jugar. Con al experiencia se hará mejor jugador, pero eso es un proceso muy normal. Todos vemos el talento que tiene, que eso es evidente”.

Primer once en Liga

“La alineación la van a saber mañana, si se lo digo hoy se entera todo el mundo”.

Juego del Madrid

“Me encantaría que el Real Madrid juegue como el Madrid de la Novena, de la Décima, de la Undécima o la Duodécima…”.

Sólo piensa en el Valladolid

“Voy a repetir. Nosotros estamos pensando en el partido de mañana, es muy importante. Espero que la gente lo asuma así y venga a apoyar al equipo. Ya veremos mañana con qué equipo salimos”.

Objetivo del Madrid

“Siempre hay muchos objetivos en fútbol, empezando por hacer goles y acabando por defender bien. La alegría y el carácter y las ganas son cosas igual de importantes que esas, así que es una conjunción”.