McManaman: “El Madrid se quedará a Solari hasta que pueda fichar a Pochettino”

Steve McManaman, ex jugador del Real Madrid y actual comentarista en Inglaterra, habló sobre la actualidad del club blanco y concretamente, de las posibilidades de Santiago Solari de seguir en el banquillo del primer equipo. El inglés opina que el argentino permanecerá como entrenador merengue, pero sólo hasta que pueda contratar al gran deseado: Mauricio Pochettino.

“Creo que estarán con Solari hasta que puedan ver una forma de conseguir a Pochettino”, dijo en beIN Sport, antes de explicar su idea. “Creo que el Real Madrid está muy cerca de volver a ganar de nuevo. Si él mantiene el trabajo para los próximos cuatro partidos, puedo verlo teniendo éxito y puedo ver a Florentino pegado a él. Funcionó de esa manera cuando Zidane tomó el cargo y obtuvo los resultados correctos y creo que funcionará con Santiago Solari. Pero es un personaje diferente a Zidane. Creo que irán con él hasta que puedan conseguir a Pochettino”.

“Sólo porque no puedo ver que tengan éxito este año y creo que Solari necesitaría el éxito. Miran por detrás de otros equipos y por detrás del Barcelona en LaLiga. No parece que vayan a hacer nada en la Liga de Campeones, así que, a menos que hagan un negocio increíble en enero y tengan una suerte increíble, no puedo ver que tengan éxito. Y, si usted no tiene éxito, probablemente ellos cambiarán en el verano”, añadió.