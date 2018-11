Vinicius: “El partido contra el Melilla quedará marcado en mi carrera”

Vinicius Junior fue el principal protagonista de la victoria del Real Madrid ante el Melilla en la ida de los dieciseisavos de la Copa del Rey. El brasileño fue titular por primera vez con los blancos en un partido oficial y su actuación no defraudó. El extremo dio una fantástica asistencia a Asensio en el 0-2, estuvo a punto de marcar un golazo pero su disparo se estrelló en el larguero, fue clave en la acción del 0-3 con un precioso taconazo… En definitiva, fue el mejor del partido y dio un golpe sobre la mesa.

Tras el encuentro, atendió a medios brasileños como Lance o Fox Sports y analizó su exhibición. “Este es mi estilo. Encarar a mi par y ser efectivo y directo, buscando siempre el gol. Me alegro de haber comenzado el partido de inicio y de haber ayudado al Real a vencer. Fue un partido muy importante para mí, un momento que quedará marcado en mi carrera. Tengo que agradecer a todos en el club por haberme hecho sentir siempre a gusto, lo que me ha ayudado mucho en mi adaptación”, afirmó.

Su exhibición ante el Melilla sirve para dejar claro que tiene nivel para jugar en el primer equipo del Real Madrid pese a que Julen Lopetegui apenas contara con él. Precisamente esa situación fue uno de los factores que hizo que la cúpula blanca perdiera la confianza en el vasco. Vinicius se salía con el Castilla en Segunda B, que se le quedaba muy pequeña, pero Lopetegui no tiraba de él pese a que haya varios jugadores muy lejos de su nivel. Lo último fue no convocarlo para el Clásico tras haber peleado en los despachos para que le quitaran la sanción, algo que no sentó nada bien en Concha Espina porque tampoco pudo jugar con el filial el fin de semana pasado frente al Fuenlabrada.