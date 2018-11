Las razones para seguir con Solari

Santiago Solari todavía está a prueba en el Real Madrid El club ya tiene razones para que pueda seguir como entrenador

Santiago Solari todavía está a prueba en el Real Madrid. Aunque su debut como entrenador del primer equipo fue alentador ante el Melilla en Copa del Rey, el argentino aún no ha sido capaz de quitarse la vitola de provisional. Esa que el club le colocó en el comunicado que despedía a Lopetegui y le anunciaba como nuevo técnico.

Solari tenía ante sí cuatro test donde podría ganarse su condición plena como entrenador del Real Madrid. La del Melilla, la más sencilla a priori, la superó con nota. Ahora, Valladolid y Celta en Liga y Viktoria Plzen en Champions marcarán su devenir. El club tiene hasta el parón de selecciones para decidir si el Indiecito se queda o vuelve al Castilla, pero lo cierto es que a medida que pasan los días cada vez tiene más posibilidades de ganarse la confianza de todos y ser el entrenador del vigente campeón de Europa hasta final de temporada, como mínimo.

El Real Madrid sigue peinando el mercado en busca de un entrenador. Conte, Roberto Martínez, Mourinho… muchos suenan, pero la realidad es que la contratación de ninguno de ellos es sencilla. Por unas cosas o por otras, sus respectivas llegadas al Santiago Bernabéu encuentran unas trabas que les alejan de forma notable. Por ello, en las oficinas de la entidad se empiezan a ver más pros que contras en la figura del Solari.

Más barato

Solari, que renovó con el Real Madrid para las tres próximas temporadas al final del pasado curso, aceptaría un salario mucho menor que el que podrían pedir otros entrenadores. Al igual que sucedió con Zidane cuando relevó a Rafa Benítez, en estos seis primeros meses tendría el sueldo que percibía como técnico del Castilla y, si siguiese el próximo curso, se revisaría y aumentaría. Eso sí, estaría alejado de las cantidades millonarias que cobran otros preparadores.

Aceptaría seis meses

Otros de los aspectos positivos que ve el club en Solari es que él sí aceptaría un primer contrato de seis meses y luego, según los resultados, poder ampliarlo, repitiendo la maniobra utilizada con Zizou. Conte, por ejemplo, exige un contrato de mayor duración para firmar, lo que no termina de convencer a la entidad.

Un nuevo Zidane

Si con Zidane salió bien, porqué no va a suceder lo mismo con Solari. El Real Madrid está en una situación parecida a la vivida en enero de 2016. En esa ocasión se cesó a Benítez y se apostó por un Zizou que adelantó su llegada al banquillo del Santiago Bernabéu. ¿El resultado? tres Champions en dos años y medio. Repetir la gesta se antoja complicado, pero Solari tiene ganas de hacerlo muy bien.

El vestuario le ve con buenos ojos

Aunque en un primer momento la plantilla no veía con buenos ojos su llegada, Solari ha tardado muy poco en meterse en el bolsillo a sus jugadores. En su primera rueda de prensa les defendió, Sergio Ramos está de su lado y ha devuelto un papel protagonista a Pintus, uno de los deseos de los jugadores. Los futbolista ya le quieren y le prefieren ante otros nombres como el de Antonio Conte.

Apuesta por Vinicius

Vinicius fue la gran sensación del partido ante el Melilla. Por primera vez fue titular, algo esperado, pero Solari le otorgó libertad para que pudiese brillar. Aunque la idea del argentino es protegerle, el brasileño ya sabe que con Solari como entrenador sí va a tener un protagonismo que le faltó con Lopetegui.

Permite que el club trabaje con tranquilidad

Por último, aunque no menos importante, Solari permitiría al club que trabajase con tranquilidad de cara al futuro. El argentino no se va a entrometer en la planificación de la entidad en un primer momento. Sabe que su principal cometido es levantar a un vestuario tocado y hacer méritos para que esta aventura no sea provisional y sí duradera, mientras los dirigentes del Real Madrid podrán planificar el próximo curso con la calma necesaria. El verano que viene se antoja movido.