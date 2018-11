Lovren delira y ataca a Ramos: “Tiene más errores que yo”

Dejan Lovren, central del Liverpool y de la selección de Croacia, atacó duramente a Sergio Ramos

Dejan Lovren, central del Liverpool y uno de los jugadores con más autoestima del planeta tierra, ya que se llegó a autoproclamar uno de los mejores centrales del mundo, ha decidido cargar duramente contra Sergio Ramos. En una entrevista con el canal de YouTube Copa 90, el defensa cree es mejor que el capitán del Real Madrid y asegura que sus fallos los tapaban los goles de Cristiano Ronaldo. Parece atrevido decir eso de un jugador que ha ganado cuatro Champions, un Mundial o dos Eurocopas, entre otros trofeos.

“Dije que soy uno de los mejores, no el mejor. Esta temporada, dime quién jugó la final de la Champions y un mes después la de la Copa del Mundo. Fui el segundo después de Thierry Henry. No gané, pero aun así creo que merezco el mérito”, afirmó el defensa. A continuación, comenzó a criticar al defensa madridista: “Ramos, por ejemplo, tiene muchos más errores que yo, pero está en el Real Madrid. Con Cristiano, cuando cometes un error, acabas 5-1 o 5-2 y nadie ve el error”.

“Tengo bastante mala suerte, cuando cometo el error acabamos 1-0. Todo el mundo es un ser humano y tiene errores, a veces las personas tienen una mala semana en casa pero a nadie le importa eso. Cada jugador es el mayor crítico de sí mismo. Cuando cometo un error, no hablo con mi esposa durante una semana, durante un año, no sé, ¡no me importa!…Quieres golpear a alguien, pero debes mantener la calma en el interior y ser profesional”, continuó.

Al ser preguntado por la decisión de la FIFA de otorgar al camero el The Best al mejor defensa, el croata cree que el bueno de la defensa madridista es Varane. “Me gusta. Merece mucho más reconocimiento, pero creo que no tiene tantos como Ramos, y no estoy de acuerdo. Creo que definitivamente es mejor que él, ahora y en años anteriores. Ganó la Champions y el Mundial Por lo tanto, debe ser elegido como el mejor defensor del mundo. Eligieron a Ramos, pero es una decisión que ya no puedes cambiar”, comentó.